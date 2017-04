Criação da Patrulha Rural em Realeza

Compartilhar no Facebook

O Comando do 11º BPM determinou a criação de PATRULHA RURAL para atender a comunidade dos distritos de Manhuaçu atendidos pela 272ª Cia PM, sediada em Realeza.

A patrulha rural é composta pelo Sargentos Hott e Valnício e já está em atividade desde o dia 052 de abril, com foco na prevenção criminal nos distritos e suas zonas rurais, em parceria com os produtores e trabalhadores rurais do ramo cafeeiro.

De imediato, foi elaborado um calendário de reuniões comunitárias voltadas para a comunidade cafeeira dos distritos de Manhuaçu sob responsabilidade do 1º Pelotão da 272ª Cia PM. As reuniões objetivam a apresentação da Patrulha Rural e implementação das estratégias de prevenção criminal junto às comunidades. Confira o cronograma de reuniões:

11/04 – 19h – Sacramento

18/04 – 19 h – Dom Corrêa

25/04 – 19h – Palmeiras

28/04 – 17h – Soledade (Seminário de café)

04/05 – 19h – Santo Amaro

09/05 – 19h – Vilanova

11/05 – 19h – São Pedro do Avaí

16/05 – 19h – Realeza

A Polícia Militar conta com a presença maciça das respectivas comunidades nas reuniões.

PM Manhuaçu MG