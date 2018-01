Vândalos promovem quebradeira no Canil Municipal de Manhuaçu

Mais uma vez o Canil Municipal, que funciona nas proximidades da Usina de Reciclagem, foi alvo de vandalismo e teve objetos furtados. Para alcançar as dependências do canil, os vândalos usaram do conhecimento e arrebentaram o portão existente no local.

Funcionários da Secretaria de Obras chegaram para trabalhar no local, que está passando por reforma, e ficaram assustados com a situação encontrada, bem como a forma com que praticaram as depredações.

Segundo a coordenadora de Vigilância Ambiental, Emilce Estanislau, foi contabilizado o furto de uma torneira, portão e materiais de construção. Ainda reviraram uma mesa e quebraram os cadeados e a caixa de energia.

Emilce Estanislau pontuou que outros casos já ocorreram e acaba impossibilitando que as melhorias aconteçam na realização de apreensão dos animais, que ficam circulando por alguns lugares.

Eles provocam um prejuízo muito grande para o município. “Isso atrapalha muito o nosso trabalho, principalmente de castração dos animais e apreensão. Não sabemos se trata de vandalismo, ou se alguém quis levar algo mesmo”. Isso deixa a gente triste, pois vai atrasar o término da obra que estava bem adiantada”, ressalta Emilce Estansilau.

Ela explicou ainda que algumas providências estão sendo tomadas, por parte da Polícia Civil, em razão da reincidência. Por outro lado, moradores dos bairros próximos podem auxiliar na identificação dos autores do vandalismo, acionando a Polícia Militar ou Civil para elucidar ao caso.

