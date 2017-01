HCL monta estrutura para atendimento a surto de febre amarela

Compartilhar no Facebook

O Hospital César Leite adotou providências para atender os pacientes de febre amarela, seguindo o protocolo indicado pela Secretaria de Estado de Saúde. Até a manhã desta segunda-feira, 16/01, seis pacientes estão internados na unidade hospitalar.

De acordo com o Provedor Sebastião Onofre Carvalho, o Hospital César Leite recebeu dois pacientes de Ipanema na quinta-feira. Um deles veio a falecer no dia seguinte. “Nesta segunda, temos seis pacientes suspeitos internados: três de Ipanema, um de Santana do Manhuaçu, um de Conceição de Ipanema e outro de Palmeirinhas”, detalhou.

Foram providenciados oito leitos com isolamento adequado (telas nas janelas para evitar a presença de mosquitos) e estão sendo adotadas as medidas recomendadas pelos órgãos de saúde.

Ainda segundo o provedor, como é um hospital regional, o HCL está garantindo a disponibilidade de 12 novos leitos especificamente para pacientes com suspeita de febre amarela. “Temos um bloco de 12 apartamentos em fase final de obras. Vamos finalizar em caráter emergencial e disponibilizar para os atendimentos que forem necessários”, pontuou.

O médico infectologista do HCL, Dr. Thiago Heringer, também está mantendo contato com a Secretaria de Saúde e a equipe médica e de enfermagem do Hospital César Leite, bem como das unidades de saúde da região.

“Vamos fazer reuniões e orientar todos os profissionais da área de saúde sobre como agir. Também estamos seguindo os protocolos para o atendimento dos pacientes dos casos suspeitos, contando com a experiência e competência do Dr. Thiago Heringer que é especialista na área”, reforçou.

Sebastião Onofre reforçou que todo trabalho está integrado com a Gerência Regional de Saúde de Manhumirim e a Secretaria de Saúde e Prefeitura de Manhuaçu, além dos municípios diretamente afetados pelo surto de febre amarela silvestre.