Secretaria de Saúde amplia área para vacinação contra a febre amarela

A Secretaria de Estado da Saúde amplia a área onde deverão ser desenvolvidas ações contra a febre amarela. Além de Caratinga e Ipanema, vacinação foi ampliada para Simonésia, Conceição de Ipanema, Taparuba, Pocrane, Santana do Manhuaçu, Santa Bárbara do Leste e Santa Rita de Minas, que fazem divisa com a área afetada.

Nos municípios com casos suspeitos de febre amarela em humanos e ocorrências de mortes de macacos, a vacinação em domicílio já foi iniciada. Segundo a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, a ação domiciliar está sendo feita primeiramente nas casas onde foram registrados os casos suspeitos e no entorno destas, até que atinja todo o município.

Ainda de acordo com o órgão, as cidades onde foram registrados casos suspeitos de febre amarela são: Ladainha, Malacacheta, Frei Gaspar, Caratinga, Piedade de Caratinga, Imbé de Minas, Entre Folhas, Ubaporanga, Ipanema e Inhapim.

Até segunda-feira, Minas Gerais dispunha de cerca de 300 mil doses em estoque, mas outras 285 mil doses estão previstas para Minas Gerais para imunizar a população do estado.

Agora, além da área onde foram registrados casos de contaminação com seis mortes oficialmente relacionadas aos casos suspeitos de febre amarela, outros municípios estão sob recomendação da prevenção.

A Nota Técnica de Intensificação e Orientação de Vacina Febre Amarela inclui as regiões ampliadas que deverão realizar a ação de intensificação. Na lista estão cidades das regionais de saúde de Governador Valadares, Teófilo Otoni, Manhumirim e Coronel Fabriciano.

Veja, abaixo, a relação dos municípios que segundo a Secretaria de Estado de Saúde, a população deverá receber a vacinação:

Manhuaçu

Apesar de Manhuaçu, não estar na lista das cidades da área limítrofe, as pessoas estão correndo para os postos de saúde afim de tomarem a vacina, ontem e hoje mais de 50 pessoas foram vacinadas apenas no postinho do bairro N. Senhora Aparecida.

Área atingida atualmente

CARATINGA

ENTRE FOLHAS

IMBÉ DE MINAS

INHAPIM

IPANEMA

PIEDADE DE CARATINGA

UBAPORANGA

Área ampliada

(Área limítrofe à área atingida, sem a ocorrência de notificação de casos em humanos e macacos)

SANTA BÁRBARA DO LESTE

SANTA RITA DE MINAS

TAPARUBA

SIMONÉSIA

SANTANA DO MANHUAÇU

CONCEIÇÃO DE IPANEMA

POCRANE