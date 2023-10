AMEM realiza a 19ª Marcha para Jesus em Manhuaçu proclamando amor e orações

Por Devair G. Oliveira

Foi realizada no último sábado 26 de outubro de 2023 em Manhuaçu a Marcha para Jesus, organizada pela AMEM (Associação de Ministros Evangélicos de Manhuaçu), com apoio da prefeitura.

Como sempre o evento reuniu grande presença de jovens, adultos e crianças. A concentração ocorreu no centro da cidade, reunindo igrejas locais e animada pela música do cantor Nani Azevedo.

O evento já faz parte do calendário anual, envolvendo em cada edição, grande concentração de público e abrilhantado por artistas da música gospel.

No trio elétrico, a Marcha percorreu as principais ruas de Manhuaçu, com pastores orando pela cidade.

O pastor Anderson Satlher, presidente da AMEM, comentou sobre a importância do evento, ‘‘A tradicional Marcha para Jesus, acontece todo ano desde 2005 em nossa cidade, com o foco de unir nossas igrejas, todos com a mesma visão, anunciar o evangelho, celebrar nosso Deus e declarar a bênção em nossa cidade, oramos pelas autoridades, clamamos pela paz e pedimos a Deus para abençoar nossos empresários, comerciantes e todos que trabalham no comércio de Manhuaçu’’, disse.

O cantor Nani Azevedo, ministrou louvores edificantes, pregou mensagem de esperança, avivamento, e, com muito carisma e calor humano, desceu do trio e junto ao público, quando ministrou palavra de despertamento espiritual.