Brasil é o segundo país do mundo que mais envia missionários para outros países.

A pesquisa mostra que os países com menos cristãos são os que recebem menos missionários.

Um estudo realizado pelo Centro Mundial para o Estudo do Cristianismo (Center for the Study of Global Christianity – CSGC) revelou que o Brasil é o segundo país com mais missionários no mundo, perdendo apenas para os Estados Unidos.

De acordo com esta pesquisa em 2010 mais de 400 mil missionários deixaram seus países para evangelizar em outras partes do mundo, os Estados Unidos enviaram 127 mil e o Brasil 34 mil missionários.

A França e a Espanha empatam ocupando o 3º e 4º lugar, respectivamente, com 21 mil missionários enviados. Itália e Coreia do Sul ficam em 5º e 6º lugar 20 mil voluntários que estão levando a palavra de Deus para outros povos. Reino Unido, Alemanha, Índia e Canadá seguem a lista.

Apesar de estes dados terem muita importância, o estudo mostrou que “os dez países que mais enviaram missionários internacionais em 2010 são os países de origem de 32% dos membros cristãos do mundo, mas enviaram quase 73% dos missionários internacionais”.

Esse desequilíbrio mostrado pela pesquisa percebe que os mesmo países que enviam missionários são os que pouco evangelizam sua própria população.

Outro dado levantado pelo CSGC é que a grande maioria desses missionários deixam seus países e visitam nações que já possuem a maioria de habitantes como cristãos. Enquanto isso os países com a maioria da população não cristã receberam em 2010 apenas 9% dos missionários. Vale lembrar que tais países restringem o trabalho missionário, o que dificulta a entrada de cristãos nessas localidades.

12/06/2019

FONTE: https://www.gospelprime.com.br/brasil-pais-missionarios-mundo/