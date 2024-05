Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.

Esta é uma lista de denominações protestantes no Brasil por número de membros. O protestantismo chegou ao Brasil no período colonial e consolidou-se a partir da abertura dos portos, embora o catolicismo continuasse a religião oficial oficial durante boa parte do século XIX. Desde a separação entre Estado e religião com a República, o protestantismo no Brasil floresceu, sendo hoje o segundo maior segmento religioso do Brasil.

Segundo o Censo realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 2010 havia cerca de de 42,3 milhões de evangélicos no país, o que representava 22,2% da população brasileira.[1] O Pew Research Center publicou também estudo realizado entre 2013 e 2014 em que os protestantes já representavam 26% da população brasileira[2] e segundo pesquisa do Instituto de Pesquisa Datafolha no fim de 2014, os protestantes já seriam 29% da população do país, mostrando um rápido crescimento do grupo religioso no Brasil.[3] Segundo o Latinobarómetro, em 2017, 27% da população brasileira era protestante.[4]

Em 2020, o Instituto de Pesquisa Datafolha publicou nova pesquisa, informando que os evangélicos representariam 31% da população brasileira, o que à época equivalia a 65,4 milhões de pessoas.[5][6]

Para efeito dessa lista, consideram-se denominação uma organização com governo centralizado ou convenção que torna uniforme as doutrinas e práticas de um grupo religioso. Embora existam grupos que usem o mesmo nome para identificar-se (como as Assembleias de Deus) a independência entre diversas organizações caracteriza a diversidade de denominações. Igrejas de governo congregacional enfatizam a independência da igreja local, mas ainda assim forma denominações pelas suas convenções.[7]

Uma denominação cristã é um corpo religioso distinto no cristianismo, identificado por traços como nome, organização, liderança e doutrina. Os corpos individuais, no entanto, podem usar termos alternativos para se autodescreverem. As divisões entre um grupo e outro são definidas por autoridade e doutrina.[8]

Os grupos que conservam uma doutrina uniforme, usam o mesmo nome, mas não formam uma única denominações podem ser classificados juntos como “tradição” ou família denominacional, com lista abaixo.

Membros por denominação

Membros por família denominacional