Teoria da conspiração! Muitas tidas como conspiração o tempo provou que era verdade

Por Devair G. Oliveira

Dizem que em pouco tempo o mundo vai se surpreender por muitas verdades, que um grupo tentou passar por teoria da conspiração.

Afinal você já deve ter ouvido dizer que Elvis Presley não morreu





Muitas pessoas falam que o Pastor Bob Joyce seria o Cantor Elvis Presley

Para quem tem tempo de pesquisar vai ver que muitas coisas que foram publicadas em jornais revista e TV foram dados como conspiração, quando a notícia desagrada um seguimento poderoso da sociedade logo a mídia começa a desmentir os fatos e dizem que é teoria da conspiração.

Poderia enumerá-las dezenas delas, mas vou deixar este link – https://revistagalileu.globo.com/Revista/Common/0,,EMI331183-17770,00-TEORIAS+DA+CONSPIRACAO+ABSURDAS+MAS+QUE+SE+MOSTRARAM+REAIS.html.

Nos Estados Unidos está preste a ser revelado uma das maiores aberrações crimes que foi escondido da população foi a fraude das eleições americanas, quando alguém denunciava alguma coisa, logo era desmentido pela grande mídia, agora existem processos nas cortes americanas bem adiantado e em breve o mundo saberá tudo que aconteceu.

Não estou querendo que você acredite ou não, apenas estou escrevendo sobre o assunto e dando os fatos para você ver, observar e tirar suas conclusões. Infelizmente o mundo está mudando bastante e sempre existiu pessoas contestando alguns acontecimentos, a história é escritas e contada pelos vencedores, muitas civilizações foram dizimadas e sua história reescritas, porém de outra maneira.

Existe um movimento mundial para que a história do mundo seja reescrita e recontada.

Muitos fãs acreditam que o pastor Bob é Elvis Presley, porém ele não confirma

No dia, 04 de maio de 2018 por Eno Adeogun

Robert Joyce, de uma pequena cidade no centro de Arkansas, foi desafiado a se identificar e admitir ser o rei do rock, depois que um vídeo foi compartilhado online.

Tom Mennel, assistiu a um vídeo do pregador no YouTube e disse ao The Express que está convencido de que o pastor não é quem afirma ser.

Ele disse: “Sou fã de Elvis desde os seis anos de idade e agora tenho 61 anos. Para mim, Joyce é Elvis e espero que um dia ele se levante e diga quem ele é..”

No entanto, o Sr. Joyce confirmou que não é o Sr. Presley, que morreu em 16 de agosto de 1977.

Ele explicou: “A maioria dessas pessoas sabe que eu não sou Elvis, mas para eles isso não importa. Eles são tão gratos que Deus os está abençoando e revisando suas vidas.

“Talvez Deus esteja usando a voz de Elvis para ministrar a corações partidos e vidas quebradas.

“Se Elvis estivesse vivo, eu diria a ele, meu amigo e irmão, somos de almas gêmeas. Somos um em Cristo.” Confira as vozes e tire sua conclusão.