7 famosos que pareciam ter ‘a vida perfeita’ e chocaram ao se separar

De Sandy a Gisele Bündchen: Tanto a cantora quanto a modelo tinham longos relacionamentos e pegaram os fãs de surpresa ao revelar o rompimento.

A internet ficou em choque com o fim do casamento de Sandy e Lucas Lima. A cantora e o músico estavam juntos há 24 anos, 15 desses como casados, e pegaram muita gente de surpresa com o rompimento. Eles não revelaram os motivos que levaram ao término, mas disseram que essa não foi uma decisão fácil. Após tanto tempo juntos, pais de um filho e com carreiras de sucesso, os artistas passavam uma imagem de “vida perfeita” e, por isso, causaram um certo espanto com o divórcio. Mas eles não são os primeiros casais de famosos que ninguém esperava que fossem terminar.

Outro casal com o qual milhares de brasileiros estavam mais do que acostumados era William Bonner e Fátima Bernardes. Os jornalistas e pais de trigêmeos terminaram em 2016 e deixaram o público em choque. Hoje em dia, eles já viraram a página e estão em novos relacionamentos.

Divulgação.

Um dos casais favoritos do público e que deixou muita gente triste com a separação foi Thiaguinho e Fernanda Souza. O cantor e a atriz foram casados por 8 anos e se separaram em 2019. Ao contrário de vários outros ex-casais desta lista, eles continuam amigos e os dois já têm novos relacionamentos.

Reprodução/Instagram.

Wanessa Camargo e Marcus Buaiz foram um casal ao longo de 17 anos. Pais de dois meninos, eles se separaram em maio do ano passado. Ambos são discretos na vida pessoal e não deram sinais de crise, o que fez com que muitos se surpreendessem com o divórcio. Passado mais de um ano desde o término, nenhuma polêmica sobre o relacionamento foi revelada e ambos seguiram em frente. Wanessa namora Dado Dolabella e Marcus vive um romance com Isis Valverde

Gisele Bündchen e Tom Brady ficaram juntos por 13 anos e tiveram dois filhos, Benjamin e Vivian. Os dois sempre se mantiveram longe de polêmicas, mas não conseguiram escapar das manchetes com o fim do casamento. Segundo a mídia internacional, a relação se desgastou depois que o astro de futebol americano se recusou a parar de jogar para se cuidar e passar mais tempo com a família. Porém, logo após a separação ele se aposentou dos campos.

Mariana Bridi e Rafael Cardoso foram casados por 15 anos e tiveram dois filhos. Os dois passavam a famosa imagem da “família de comercial de margarina”, até se separarem em dezembro do ano passado. O ator admitiu que já errou com a ex-mulher e, após o divórcio, influenciadoras revelaram que já receberam mensagens de flerte do artista quando ele ainda estava casado.

Shakira e Gerard Piqué tiveram um relacionamento de 12 anos e, pelo menos nos últimos tempos, a imagem de vida feliz que eles passavam era falsa. Após a separação, surgiram rumores de que o ex-jogador e a cantora já viviam uma crise há algum tempo. A artista fez músicas cheias de indiretas ao ex-marido e confirmou que foi traída pelo atleta, que hoje tem um relacionamento com Clara Chía Martí, a então amante.