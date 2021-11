A Fazenda 13: Rico Melquiades desabafa e revela: “Quero muito que a Dayane saia”

Humorista diz não concordar com as atitudes da ex-amiga

Depois de uma séria discussão na formação da roça da última terça-feira(09), Rico Melquiades e Dayane Mello, que era aliados em A Fazenda 13, romperam de vez a ligação dentro do jogo. Na tarde desta quinta, o humorista revelou que torce pela saída da ex-amiga.

“Quero muito que a Dayane saia”

“Posso até me arrepender disso, mas quero que a Dayane saia, sabia? Muito. Eu sei que ela foi uma pessoa que esteve sempre comigo (…) As coisas que eu fazia aqui, não eram na maldade do coração, fazia movido pela raiva, entendeu?“, disse ele.

“Mas as coisas que ela faz, ela é maldosa. Não é coisa de jogo não, é de maldade mesmo. Eu fiz as coisas aqui, movido pela raiva do momento”, disse ele. “Faz tempo que eu tenho certeza disso, mas…”, disse Marina. “Por mais que as pessoas estejam me achando falso lá fora, tem um tempo que estou vendo as coisas”, finalizou Rico.