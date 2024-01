A vida de famosos tem mudado muito, alguns tiveram prejuízos com boicotes.

Rodriguinho tem chamado a atenção de todos e da produção do BBB 24: o músico tem esnobado e deplorado o reality sempre que pode.

Por Devair G. Oliveira

Imagina você vender um show e na hora não aparecer ninguém, antigamente artistas famosos eram idolatrados por todos, mas o tempo mudou, o povo começou a enxergar as artimanhas deles, as mentiras, os interesses nas mamadeiras fartas da Lei Rouanet criada em 23/12/1991, desde então o dinheiro público começou a ser distribuído de maneira muito criticada, como todos já sabem.

Têm famosos vendendo mansões para pagar dívidas, devido os boicotes da população que aprendeu a dar o troco.

O famoso cantor Rodriguinho, atual Líder do BBB 24 que disse que não precisa de prêmio do BBB 24, mas segundo alguns comentários nas redes sociais ele teria dívida de quase R$ 84 mil, referente à locação de um imóvel em São Paulo. (Foto: Reprodução/ TV Globo)

O pagodeiro já afirmou que não vai atender o Big Fone, caso ele toque, e insinuou que não se importaria se fosse eliminado em um Paredão.

“R$ 3 milhões. Legal, é dinheiro. Já tenho esse dinheiro também. Não tem emoção aqui não. Me chamando de emocionado?”, disse Rodriguinho em conversa com Davi. “Cara, longe de mim desmerecer esse programa e esse prêmio. Só que é o seguinte. Eu vou na televisão desde os meus 10 anos de idade, R$ 3 milhões, com todo respeito, é o que eu deixei de show”.

Dizem que não está com essa bola toda

Um show do Rodriguinho do BBB 24 pode custar até R$ 95 mil. Em janeiro de 2020, o município de Iguape (SP) contratou uma apresentação do pagodeiro para o evento Iguape Verão. De acordo com a prefeitura da cidade, o show custou R$ 35 mil.

Já em fevereiro do ano passado, Rodriguinho foi contratado pela administração de outro município, Barra do Piraí (RJ), onde cobrou R$ 95 mil para se apresentar no Badopi Folia.