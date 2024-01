BBB24: Vanessa Lopes fala de namorado. Saiba quem é Lucas Mamede!

Vanessa Lopes deu indícios de que namora o cantor Lucas Mamede- Foto: Reprodução/ TV Globo e Instagram @mamedelucas

Nesta madrugada de sexta-feira, 19 de janeiro, em um bate-papo na área externa da casa, Vanessa Lopes desabafou com Beatriz sobre sua carência. Yasmin Brunet se juntou a elas e a influenciadora digital repetiu a história para que a modelo entendesse.

Ela afirmou que é comprometida com uma pessoa, fora da casa. “Mas você está namorando?”, perguntou Yasmin.

BBB24: Yasmin Brunet e Vanessa Lopes armam plano

“Eu estou namorando, Yasmin”, respondeu a tiktoker. “Achei que você só estava pegando um cara lá fora”, comentou a modelo.

Vanessa Lopes, então, justificou: “Só que eu escondi, tenho medo desse lance de rivalidade feminina, medo das mulheres se afastarem de mim, dos caras me usarem. Eu já tinha medo. De como as pessoas iam interpretar, do quanto poderia machucar ele, do quanto ele é talentoso e não precisa disso aqui para ele crescer”, destacou Lopes.

Estava mentindo a cada segundo quando o povo falava, só que eu não consigo disfarçar”.

A sister contou para a modelo e a vendedora que o recém-eliminado Lucas Pizane havia descoberto o nome de seu namorado: “Tinha gente que estava toda hora tentando caçar. Sabe quem descobriu o nome do menino? Foi Pizane descobriu , porque ele ficava me perguntando toda hora do Lucas, da minha vida pessoal”, revelou.

Vanessa Lopes dá mais detalhes sobre o namorado

Em outra rodinha de conversa, desta vez com Wanessa e Deniziane, a criadora de conteúdo revelou mais detalhes sobre o rapaz.

BBB24: Saiba quais participantes mais cresceram nas redes sociais

“Ele é cantor”, revelou. Deniziane quis saber mais: “Como foi o pedido de namoro?”, perguntou ela. “Foi na cama do hotel, no Rio de Janeiro. Nem lembro o dia, para você ter noção. Um pouco antes de vir para cá. Um pouco antes do Réveillon”, contou Vanessa Lopes.

“Que bonitinha. Eu não tenho namorado lá fora”, “, reagiu a fisioterapeuta. “É porque você veio arrumar aqui dentro”, brincou Wanessa Camargo, às gargalhadas. Acredito que todos devem estar notando no comportamento de Wanessa Camargo. Já é famosa tem grana e para o BBB, ela é muito família bem comportada e se veste adequadamente sem chamar atenção. Eu creio que ela irá desistir e é o melhor que ela faz.

Vanessa Lopes prosseguiu: “Eu fui pedida dia 2”. “De dezembro?”, indagou Anne. “Isso, dia 2 de dezembro”.

BBB24: Beatriz conta detalhes da vida amorosa e diverte sisters

Vale lembrar que anteriormente, em um desabafo com Rodriguinho, Vanessa Lopes disse que não assumia com medo de prejudicar o rapaz: “Ele é muito talentoso, não queria que ele fosse reconhecido por mim. Por isso, não queria assumir”, disse.

“Eu não estou atrás de um namorado. Eu já tenho um. Eu tenho namorado e pelo visto ele está vendo tudo. Te amo! É um jogo”, afirmou a influencer.

Quem é o namorado de Vanessa Lopes

Com as dicas dadas pela sister, internautas logo associaram ao cantor Lucas Mamede. Com quem ela já foi vista em um climinha. Em alguns vídeos, por exemplo, o artista aparece tocando violão e cantando para a influenciadora.

Lucas Mamede tem música na trilha sonora de ‘Fuzuê’

Em uma gravação específica, compartilhada no TikTok, eles estão sentados na cama de um quarto cantando um dueto. “Como meus namorados estão namorando? Tenho ciúmes”, escreveu uma seguidora. “A gente não namora (risos)”, respondeu Vanessa Lopes na ocasião.

Pernambucano, praticante de judô e surfe, Lucas Mamede tem 21 anos e começou a fazer sucesso nas redes sociais ao fazer covers de músicas, como “Café”, de Vitão. No entanto, ele também tem composições próprias e já lançou o álbum “Já ouviu falar de amor?”.