Beatriz ganha segunda Festa da Líder no BBB 24 com show de talentos; IZA se apresenta na sexta

Comemorações irão tomar conta do reality ao longo da semana

“Ó o rapa”! 🗣️ Em sua segunda liderança no BBB 24, Beatriz aproveita para usufruir de todos os mimos que a função de soberana do programa comporta: desde a acomodação, no andar de cima da casa, até as cobiçadas Festas do Líder. Se sua primeira comemoração teve o camelódromo de São Paulo como principal inspiração, chegou a vez de um show de talentos tomar conta da disputa!

Desta vez, a comemoração promete animar a casa mais vigiada do Brasil com elementos representativos de teatro, TV e produção de conteúdo digital. Será que teremos novos memes pela frente? Claro ou COM CERTEZA? 😅

Já nesta sexta (15), mais um grande show espera os brothers e sisters da disputa. IZA sobe ao palco do reality levando músicas de seu mais recente álbum, “Afrodhit“, e grandes sucessos da carreira. “Fé nas Maluca”, “Mega da Virada” e “Sem Filtro” são algumas das canções previstas para o repertório da noite.

Imperdível, né? Já vai arrastando os móveis da sala para dançar muito com a diva! 🎤