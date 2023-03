Belo Horizonte, a capital oficial dos botecos e destino de muitos famosos

Os famosos Paula Amorim, Fiuk, João Guilherme Silva e Schynader Moura estão entre os que já aproveitaram as delícias da capital mineira

Reprodução/Instagram 17.03.2023

Paula Amorim, Fiuk, João Guilherme Silva e Schynader Moura em Belo Horizonte

Belo Horizonte é mais uma daquelas capitais brasileiras que são a cara de metrópole com jeitinho de cidade interiorana que cativa todo visitante. A capital mineira faz o turista se sentir em casa, especialmente pela culinária típica, e não há quem resista ao tradicional pão de queijo e o “cafezin” da região.

Sem contar a imersão cultural que o local proporciona, que traz boa parte da história do Brasil por suas ruas. Os botecos também são uma tradição à parte de BH, uma vez que a cidade conta com mais de 14 mil deles.

A ex-BBB Paula Amorim é figura certa na cidade especialmente porque costuma visitar a família na capital mineira, onde nasceu. Fiuk aproveitou a volta oficial do Carnaval deste ano e curtiu a folia por terras mineiras. Já o apresentador João Guilherme Silva e a modelo Schynader Moura assistiram ao clássico mineiro, entre Cruzeiro e Atlético, no famoso Mineirão.

O que fazer em Belo Horizonte?

Ao visitar Belo Horizonte, o turista pode dividir seu roteiro de viagem entre espaços culturais, parques e circuito gastronômico com restaurantes e botecos.

Ao começar pela Lagoa da Pampulha, conjunto arquitetônico projetado por Oscar Niemeyer, que foi recentemente declarado Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco, ela é um dos principais pontos a serem visitados na cidade.