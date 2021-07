Cantor Giovani, dupla de Gian, capota carro em acidente com a mulher na Dutra

31 JUL 2021 às 14h25

Giovani, dupla de Gian, capotou o carro três vezes ao sofrer acidente com a mulher na Rodovia Presidente Dutra, em SP, neste sábado (31). Após exames, casal foi liberado e sertanejo, filmado por Anna Carolina Morais, dormindo em casa

Giovani, de 50 anos, cantor que faz dupla com o irmão, Gian, sofreu um acidente de carro ao lado da mulher, Anna Carolina Morais, neste sábado (31). O veículo capotou três vezes na Rodovia Presidente Dutra na região de Arujá, em São Paulo, quando o casal voltava de Cuiabá. Em setembro passado, Fernando Zor também se envolveu em acidente de trânsito ao perder o controle de seu automóvel, e Anna Livya Padilha precisou imobilizar braço após se machucar quando o carro onde estava colidiu com outro veículo.

Após receberam alta do hospital, a designer de interiores compartilhou vídeo no qual Giovani aparece dormindo em casa. “Meu milagre do dia! A nossa vida! Obrigada, meu Deus”, legendou Anna. “Senti Deus protegendo a gente. Sou católica, tenho muita fé em Deus, muita fé no amor que Deus tem pela gente. (…) Eu e meu marido tivemos um livramento muito grande hoje”, prosseguiu.

COMO FOI O ACIDENTE ENVOLVENDO O SERTANEJO GIOVANI?

Segundo o portal G1, a Polícia Rodoviária Federal relatou que Giovani cochilou ao volante perdendo a direção do carro na altura do quilômetro 198 da Dutra por volta de 7h30 da manhã. O automóvel colidiu com uma mureta e capotou. Depois, deslizou por aproximadamente 80 metros, parando no acostamento da rodovia que liga o Rio a São Paulo.

O intérprete de “Espuma da Cerveja” e “1, 2, 3” e a mulher foram atendidos pela equipe médica da concessionária que administra a Dutra. Com ferimentos leves, Giovani e Anna foram levados ao Hospital Nipo Brasileiro, na capital paulista, fizeram exames e foram liberados.

SAIBA MAIS SOBRE A CARREIRA DE GIAN E GIOVANI

Natural de Franca e nascido em 24 de agosto de 1970, Marcelo dos Reis Morais começou a carreira com o irmão (parecido dos Reis Morais, 54 anos) ainda na infância. O primeiro disco só foi lançado, porém, em 1988. A dupla se separou em 2015, mas três anos depois retomaram a parceria nos palcos.

Ao todo são 20 álbuns lançados, incluindo DVDs. “em Dormindo Consigo Te Esquecer”, “Me Dá Um Beijo” e “O Grande Amor da Minha Vida” são outros hits.

FILHA DE GIOVANI MORREU EM ACIDENTE DE CARRO EM 2014

Gessyca Morais, então com 21 anos, e filha de Giovani, foi vítima fatal de um acidente de carro em janeiro de 2014 em avenida de São Paulo. A tragédia ocorreu após Gessyca e amigos deixaram uma festa. O veículo que era dirigido por um amigo dela bateu em poste e se dividiu ao meio com o impacto. A filha de Giovani foi sepultada no cemitério de Franca, em São Paulo.