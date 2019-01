Cantor Marciano morre aos 67 anos

View this post on Instagram

COMUNICADO OFICIAL⠀ ⠀ Informamos que o velório do cantor Marciano já está acontecendo na Câmara Municipal de São Caetano do Sul e é aberto ao público. ⠀ O enterro está marcado para às 17h no Cemitério das Lágrimas, também em São Caetano do Sul. ⠀ ⠀ É assim que sempre queremos lembrar do Marciano, o Inimitável! Com o "Deixa Cair" e a voz inconfundível. O céu com certeza está em festa para recebê-lo. ⠀ ⠀ ⠀ Equipe Marciano