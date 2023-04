Cantora Taty Girl sofre acidente provocado por vaca. Saiba tudo!

Por Flavia Cirino

O carro de Taty Girl ficou com a lateral destruída – Foto: Reprodução/ Instagram @tatygirl

Além do motorista, a forrozeira estava com um produtor quando deixava um show em Alto do Rodrigues. Eles iam para Natal, onde ela participaria de mais uma edição da festa “Baú da Taty Girl”.

O carro bateu em uma vaca e, com o impacto no animal, o carro de Taty Girl ficou visivelmente danificado na frente e na lateral. Segundo a artista, eles não estavam em alta velocidade.

“A gente não estava correndo não, odeio carreira, mesmo estando atrasada, prefiro chegar a atrasada que perder a minha vida. Foi uma fatalidade. A vaca apareceu no meio da pista do nada, já estava deitada, querendo cochilar e quando senti o impacto, eu bati a cabeça na porta”, contou Taty Girl.

“Eu estava de cinto, bati a cabeça, mas o cinto me travou”.

A artista afirmou que não houve ferimentos entre eles. A vaca, contudo morreu no local: “A pancada foi tão grande que a vaca voou e caiu dentro de um buraco. Que povo irresponsável que deixa animal solto!”, contou ela.

“Fiquei com muita dor, acabei de chegar do hospital e graças a Deus não teve nenhuma fatura. Nasci de novo, porque as condições que o carro ficou, meu Deus”, completou.

Em seus stories, Taty comentou sobre as dores que sentia: “Boa noite, acordei, tô melhor das dores. Glória a Deus”, disse.

Taty Girl agradeceu ao empresário, Júlio César, que esteve com ela e com o filho, no hospital: “Júlio é maravilhoso. Ficou lá comigo, entrava na sala dos médicos pra falar. Muito bom ter alguém assim que se preocupa. Júlio te amo, muito muito”, disse ela.

Taty ainda repostou um vídeo da noite anterior em que estava pressentindo algo. “Eu senti algo estranho, sabia que algo ‘tava’ para acontecer, não me sentia bem, mas entreguei pra Deus”, escreveu.

QUEM É TATY GIRL

Conhecida pela passagem em bandas como Rabo de Saia, Gaviões do Forró, Forró Real e Solteirões do Forró, Taty Girl está na música há 26 anos.

Chamada de “Barbie do Forró”, ela tem um repertório diversificado e marcado por hits antigos que marcaram o gênero até hoje.