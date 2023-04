Chiquinho Scarpa explica venda de mansão e comenta estado de saúde no ‘Fofocalizando’

O empresário e Conde Chiquinho Scarpa abriu as portas de sua mansão para o ‘Fofocalizando’, desta quarta-feira, 26 de abril, e mostrou para Gaby Cabrini detalhes da casa em que vive, explicando a razão de coloca-la à venda. “Porque me dá muito trabalho, muito grande a casa, tenho 16 empregados e eu tomo conta de uma porção de indústrias. O valor da casa para venda está em 60 milhões de reais”, diz ele, Chiquinho recorda as celebridades que já estiveram lá: “Hebe já passou, Xuxa, Ayrton Senna, Pelé. Veio também o Bill Clinton”.

Dessa forma, o milionário ainda comenta sobre o seu estilo de vida: “Sou o único playboy do brasil e tenho alegria e orgulho de ter e continuar tendo uma vida como essa… Até minhas cuecas tem brasão da família Scarpa”, declara ele. No entanto, o Conde ainda comenta sobre a sua ida à coroação do Rei Charles III: “É uma amizade da família há muito tempo e resolveram me convidar. Lá na Europa todo mundo se conhece desde criança e eu ia passar férias todo agosto e setembro”.