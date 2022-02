Conheça a tiktoker que teria saído com Gabriel Medina e faz sucesso na rede social

Após separação de Yasmin Brunet, surfista e Vanessa Lopes teriam ficado; nome da influencer ficou em alta após suposto affair.

Depois que o jornalista Léo Dias divulgou que Vanessa Lopes teria ficado com Gabriel Medina o nome da jovem ganhou os noticiários o encontro foi em uma festa em São Paulo, no último fim de semana.

O surfista está solteiro depois do término do casamento com Yasmin Brunet em janeiro deste ano. A modelo, inclusive, tirou o sobrenome do ex do perfil do Instagram e deixou de segui-lo na rede social.

Depois que o suposto affair veio à tona, muitos internautas, que ainda não conheciam Vanessa, passaram a acompanhá-la no TikTok, onde ela faz sucesso e tem quase 20 milhões de seguidores.