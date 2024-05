Davi, do BBB 24, confirma que vai estudar Medicina e diz que continua casado

Desde que saiu do “BBB 24” como o campeão da edição, uma dúvida paira ao redor de Davi. O baiano, que se referia à Mani Rêgo como “esposa” dentro da casa, passou a dizer que estavam “se conhecendo”. Nas redes sociais, houve rumores de separação, mas ele desmentiu a informação ao no programa “É de casa”, na Globo.

Ele afirmou que continuo casado. Parem de ficar falando que eu não continuo com minha nega. É minha nega. Venha, Mani, cozinhar. Venha pegar seu calabreso — disparou.

Mais cedo, no mesmo programa, a apresentadora convidou Mani para cozinhar com Davi ao vivo, e o campeão do “BBB 24” reforçou o pedido. Os comentários geraram grandes expectativas nos fãs do casal, que acreditam que os dois aparecerão juntos pela primeira vez desde o fim do programa. O baiano também contou que já se reencontrou com a mulher, mas, até agora, não há registros do momento.

A relação dos dois é o principal assunto que rodeia Davi no pós-“BBB”. Na noite da última sexta-feira, ele desabafou sobre em uma transmissão ao vivo. O baiano criticou “páginas de fofoca” que estavam veiculando a notícia da separação. “Eu lutei muito, eu não vou admitir que essas pessoas fiquem falando de mim no Instagram 24 horas por dia. A minha vida eu resolvo. E não preciso de ninguém para resolver ela por mim. Uma boa noite a todos”, afirmou Davi.

A irmã de Davi, Raquel Brito, também foi até as redes para explicar mais sobre a situação atual do irmão. “Davi está com depressão, ele está abatido, ele não está comendo direito. Por favor deem descanso para ele… Ele não é esse ser humano horrível que vocês estão tentando fazer”, desabafou .

–