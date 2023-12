Influenciadora recebeu chuva de elogios em sua foto

A modelo Karoline Lima encantou seus seguidores no Instagram ao compartilhar uma foto deslumbrante de biquíni azul, exibindo seu característico sorriso radiante. A influenciadora de 27 anos, conhecida por seu relacionamento anterior com Éder Militão, jogador do Real Madrid, está aproveitando a virada do ano em Maracaípe, Pernambuco. A publicação recebeu uma enxurrada de elogios dos fãs, destacando sua beleza e estilo descontraído.