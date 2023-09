Faltam 6 dias! Sauípe Weekend deixará artistas coladinhos com o público

Megafestival nos dias 7, 8 e 9 de setembro terá trio pranchão e esquenta antes das principais atrações

Começou a contagem regressiva para o Sauípe Weekend! Faltam 6 dias para o início do megafestival, que será realizado nos dias 7, 8 e 9 de setembro na Costa do Sauípe (BA), um dos pontos turísticos mais paradisíacos do Brasil!

Entre as novidades, o evento terá um trio pranchão que deixará os artistas coladinhos com os fãs! A infra-estrutura hoteleira da região também foi completamente reestruturada para proporcionar segurança, conforto e bem-estar ao público nos três dias de shows.

A animação do Sauípe Weekend começará antes do line-up principal subir ao palco! Os espectadores irão aquecer os motores em um esquenta com a nata do samba!

O Sauípe Weekend terá três dias de festas, com pool parties e baladas noturnas ao som de grandes nomes da música nacional. Já estão confirmados shows de Bell Marques, Durval Lelys, Xandy Harmonia, Xand Avião, Timbalada, Tomate, É O Tchan, Peixe, Banda Eva, Rafa e Pipo Marques, DDP Diretoria e o DJ Kvsh.

No Sauípe Weekend, os shows acontecerão em cima do palco e do trio pranchão. O evento oferece serviço 100% All Inclusive, nos hotéis, para todos os hóspedes do período da festa.

Através da união entre a Oquei Entretenimento (@oqueientretenimento), a NA Entretenimento (@neiavila_) e a Aviva (@aviva), empresa responsável por Costa do Sauípe, hóspedes e público da região terão a oportunidade de vivenciar o que há de melhor no universo da diversão e lazer.

A iniciativa busca trazer de volta a realização de grandes eventos com o objetivo de aproximar ainda mais o destino do público baiano e consolidar a Costa do Sauípe como um ponto de referência no cenário do entretenimento nacional.

Gloria Groove homenageia Cássia Eller e relembra hits em vídeos inéditos de Lady Leste Ao Vivo

Quarto bloco tem registros audiovisuais de Bumbum de Ouro, Bonekinha, Vermelho e Malandragem

Gloria Groove surpreende mais uma vez o público no quarto bloco de vídeos de Lady Leste Ao Vivo! Nesta sexta-feira (1°), a multiartista lança em seu canal no YouTube registros inéditos de grandes hits da carreira e uma homenagem a Cássia Eller (1962-2001).

Aos fãs mais antigos, Gloria Groove relembra seus primeiros sucessos, como Gloriosa, do álbum O Proceder (2017), e Bumbum de Ouro (2018), single que alçou a cantora a revelação do pop brasileiro. Radar, do EP Affair (2020), também marca presença no bloco de vídeos.

Da era Lady Leste, Gloria Groove apresenta as versões ao vivo de Bonekinha, primeiro sucesso do álbum, Fogo no Barraco e o megahit Vermelho, precedido por uma interpretação histórica de Malandragem, música composta por Cazuza e Roberto Frejat que tornou-se clássico na voz da eterna Cássia Eller!

Gloria iniciou a divulgação dos vídeos de Lady Leste Ao Vivo com A Queda, Leilão, Coisa Boa e A Caminhada, além de um dueto com Pitty em Máscara. A segunda parte incluiu registros de Greta, Sobrevivi e LSD, que contém a citação a Exagerado, de Cazuza. No terceiro bloco, a cantora abusou do romantismo com Apaga a Luz, Samba in Paris e A Tua Voz.

Com Lady Leste Ao Vivo, que já é sucesso nas plataformas digitais, Gloria Groove quebrou o próprio recorde e atingiu a impressionante marca de 7 milhões de ouvintes mensais no Spotify!

A era Lady Leste, que resgata as raízes de Gloria Groove na zona leste de São Paulo, começou em junho de 2021, com BONEKINHA. Em outubro do mesmo ano, a artista explodiu com A Queda. Depois, vieram Leilão e, com o lançamento do álbum completo, o megahit Vermelho, uma das músicas mais executadas de 2022.

Simone Mendes leva turnê Cintilante pela primeira vez ao CTN

Cantora com 10 milhões de ouvintes no Spotify emplaca Erro Gostoso, Dois Fugitivos e Você Mereceu no Top 200

Simone Mendes leva a megaturnê Cintilante pela primeira vez ao CTN (Centro de Tradições Nordestinas)! A cantora, que acaba de alcançar a marca de 10 milhões de ouvintes mensais no Spotify, se apresentará na casa de shows em São Paulo na próxima quarta-feira (6).

Encabeçado pelo megahit Erro Gostoso (#23), com 190 milhões de plays, o álbum Cintilante emplacou mais dois sucessos no Top 200 do Spotify, ranking da principal plataforma de streaming: Dois Fugitivos (#175) e Você Mereceu (#199).

Dois Fugitivos também explodiu na Deezer, ocupando a posição #33 do Top Brazil da plataforma. Atualmente, se aproxima de 15 milhões de streams no Spotify!

Em Barretos (SP), Simone Mendes fez história como a primeira mulher a se apresentar em duas noites na mesma Festa do Peão, realizada em agosto!