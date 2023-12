Fátima Bernardes deixa Zezé Di Camargo desconfortável na Globo

Zezé Di Camargo participou do Encontro desta quinta-feira (29) para falar sobre os 30 anos de sucesso da música “É o amor”. No entanto, o cantor ficou desconfortável com uma homenagem a Seu Francisco, feita por Fátima Bernardes. O pai do cantor morreu em novembro de 2020.

“É a primeira vez que vejo a imagem do meu pai, eu não consegui ver mais… Vocês me pegaram de surpresa. Quando chega na internet que tem a imagem dele, eu pulo… Eu não consegui ainda absorver ele falando. É a primeira vez que vejo uma imagem dele em vida”, disse Zezé.