Gina Garcia recebe convidados especiais em estreia de “Gina canta Gal”

Tributo em homenagem a Gal Costa acontece amanhã, em São Paulo

É amanhã! Na véspera da estreia de seu espetáculo “Gina canta Gal”, a cantora, mãe de Gloria Groove e ex backing vocal da Banda Raça Negra, Gina Garcia, se mostra animada em ensaio final de seu show “Estou preparando um repertório muito especial com uma orquestra incrível. Quem não for, vai perder!” disse a artista. Com uma lista extensa de convidados VIPs já confirmados na plateia, o show acontece hoje dia 3 de maio, no Teatro Claro São Paulo, a partir das 21h.

O tributo começou a ganhar forma no início de 2019, durante um papo de Gina com o músico Edu Camargo. A intérprete reuniu profissionais para formar banda e equipe até gravar o primeiro teaser do projeto, em dezembro daquele ano. Em razão da morte da artista baiana, o show se transformou em uma homenagem póstuma. Mais de 40 pessoas se envolveram direta e indiretamente na produção do espetáculo.

“Trago os grandes sucessos da Gal, os melhores boleros, os maiores frevos, os sambas que ela interpretou pela vida, além de músicas como Chuva de Prata, Nada Mais, Nuvem Negra, tanta coisa bonita que ela gravou, e as que vão até o fundinho do coração. Montei um show contando a minha história permeada pelas músicas da Gal, porque foi assim a minha vida como cantora na noite até começar a carreira de backing vocal”, explica Gina.

O tributo a Gal Costa deverá percorrer as principais capitais brasileiras, mas Gina Garcia também pretende se apresentar fora do Brasil.