Giovanna, Nizam e Raquele estão no 4º paredão; votação

Giovanna Pitel, Nizam Hayek e Raquele Cardozo estão no quarto paredão do BBB 24. A berlinda foi formada durante o programa ao vivo desta sexta (19). No domingo (21), mais um participante será eliminado do confinamento da Globo.

A criadora de conteúdo Vanessa Lopes, 22, desistiu do BBB 24. A sister apertou o botão para abandonar o reality por volta das 17h6 desta sexta-feira (19).

Vanessa Lopes desistiu do BBB 24 nesta sexta (19). A influenciadora disse que estava com medo do cancelamento na internet e apresentou sintomas de nomofobia, transtorno causado pela abstinência do uso de celular.

Namorado de Wanessa Camargo, Dado Dolabella faz grave acusação contra Rodriguinho no ‘BBB 24’.

Dado Dolabella está acompanhando o “BBB 24”. Na torcida pela namorada, Wanessa Camargo, o ator vem tornando suas reações nas redes sociais um espetáculo à parte.

Figura polêmica no ‘BBB 24’, Rodriguinho mirou agora em Wanessa Camargo em conversa com aliados.

A postura de Rodriguinho no ‘BBB 24 ‘ desagrada bastante o público de fora do reality show. O cantor, que já foi acusado de agredir uma ex-esposa, foi detonado na internet após criticar o corpo de Yasmin Brunet, e agora está sendo criticado por causa de uma fala sobre Wanessa Camargo.