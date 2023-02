Guerra entre Leonardo e Gusttavo Lima  após contratação de Eduardo Costa para o ‘Buteco’

Parece que o clima entre a amizade do cantor sertanejo Leonardo e Gusttavo Lima azedou mesmo. Tudo acontece porque Lima resolveu contratar Eduardo Costa para um show no festival ‘Buteco’.

O sertanejo Eduardo Costa acabou se tornando um desafeto para Leonardo. A situação ocorreu por conta de um possível desentendimento pessoal e profissional entre os dois. É válido lembrar que o esposo de Poliana Rocha possui os direitos autorais para utilizar o nome Cabaré em suas apresentações.

Ao saber que Gusttavo convidou Costa para estar presente em um de seus shows, Leonardo não teria ficada nadinha feliz com a notícia. Pessoas que estão relacionadas com o escritório Talismã disseram que Leonardo se viu traído por Lima. A nota informa o seguinte: ”Leonardo ficou chateado com a atitude do Gusttavo, que sabe de todos os problemas que ele enfrentou com o Eduardo, sou como uma provocação.”, destacou. As informações são do portal Movimento Country.

Mais sobre Gusttavo Lima

Recentemente, a apresentadora do A Tarde é Sua, Sonia Abrão, resolveu criticar Gusttavo por conta de uma polêmica com Roberta Miranda. A situação ocorreu por conta de um segurança do cantor.

Sendo assim, Sonia resolveu comentar: ”Se é sua colega e tem respeito profissional que a Roberta mostrou por ele o tempo todo, não só o respeito, mas como um carinho, uma amizade, você passa – no mínimo – uma mão no telefone e se desculpa pela situação. […] Por ter sido xingada, porque foi isso o que aconteceu, nada disso até hoje. Então, se você se omite, você é cúmplice!.”

E continuou: ”Olha a falta de respeito, a falta de coleguismo, a falta de empatia, a falta de tudo de um artista que ela admira e que o Brasil inteiro ama. Tá errado, pisou feio na bola. Nunca, nunca é tarde para se pedir desculpas, para se corrigir um erro. Então, Gusttavo, se na época, você estivesse tão doente, tão atrapalhado, tão estressado… você não tomou a devida atitude, toma agora que você está sabendo.”