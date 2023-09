Juliette se apresenta em Belo Horizonte pela primeira vez

Apresentação acontece no dia 18 de novembro, no Arena Hall, e ingressos já estão à venda

Ela não para! Juliette vai viajar o Brasil com a sua mais nova turnê, intitulada “Ciclone”, que chega para celebrar sua nova fase. Inspirado no seu disco homônimo, o repertório do tour passeia por diversos estilos que vão do pop ao R&B, do piseiro ao afrobeat, marcado por uma sensação de renovação que se espelha na essência do álbum.

Belo Horizonte não ficou de fora das cidades contempladas pela primeira turnê e receberá o show às 22h do dia 18 de novembro, sábado. A casa do evento é a Arena Hall. Os ingressos já estão à venda e podem ser adquiridos na bilheteria física do espaço e também através do site da Produtora Criar (www.produtoracriar.com.br).

Expressando a energia contagiante e sua paixão pelos palcos, o projeto reflete uma parte das reviravoltas intensas na vida de Juliette. Pronta para entregar uma experiência musical única e autêntica ao público, ela conta que a turnê “é um sonho que está se tornando realidade”.

A artista ainda descreve seus sentimentos em relação às suas próximas apresentações ao vivo. “Sinto uma profunda honra e gratidão por cada passo que me guiou até aqui, e por todos aqueles que compartilharam essa jornada comigo! ‘Ciclone’ é mais do que um projeto musical, é uma parte de mim. Cada letra, batida e melodia deste álbum foi cuidadosamente criada, exatamente como imaginei. É a minha alma expressa em forma de música! Estou ansiosa para transmitir toda essa emoção e autenticidade ao público, convidando todos a embarcar nessa viagem comigo!”, detalha.

Além dos sucessos já conhecidos do público, músicas como “Sai da Frente”, seu primeiro single, “Tengo”, Top 1 no Spotify Brasil, “Quase Não Namoro”, feat com Marina Sena, “Beija Eu”, feat Nairo, fazem parte da tour. Marcam presença também os mais recentes lançamentos: o dueto romântico-pop “Nós Dois Depois, com participação de Dilsinho, “Ninguém”, “Diamante”, “Não sou de Falar de amor”, feat João Gomes, e a faixa-título de seu próximo EP, “Ciclone”.

O disco foi lançado no fim de agosto e trouxe uma combinação de sonoridades, envoltas em uma roupagem pop, somada às suas nuances culturais e referências. O trabalho com nove faixas marca o início da nova fase na carreira musical da artista.

A estreia está marcada para acontecer em São Paulo, no dia 06 de outubro, passando por diversas regiões do Brasil. Além da capital mineira outras cidades como Porto Alegre, Rio de Janeiro, Recife, Curitiba também receberão a nova incursão da artista. Novas datas também serão anunciadas em breve.

