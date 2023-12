Justiça manda penhorar bens de Zezé Di Camargo por dívida de 30 anos

O cantor sertanejo Zezé Di Camargo está enfrentando um processo movido pela Companhia Saneamento de Goiás (Saneago) por não pagamento de contas no período de 1994 a 2004. O processo foi iniciado em 2012, inicialmente requerendo o valor de R$ 9.445,46, mas posteriormente foi reajustado para R$ 17.404,70. Segundo informações divulgadas pelo próprio cantor, ele afirma que já quitou o valor da dívida e que o montante está atualmente em um fundo judicial aguardando a conclusão do processo. Vale ressaltar que a obrigação de pagamento ainda não é definitiva e que existem aspectos que serão analisados minuciosamente. Dessa forma, a cobrança feita pela Saneago pode ser considerada equivocada e ilegal, conforme comunicado divulgado nas redes sociais do artista. A dívida em questão está relacionada a um imóvel localizado em Goiânia. A assessoria de imprensa de Zezé Di Camargo informou à revista Quem que ele não é mais o proprietário desse imóvel e que atualmente possui apenas uma propriedade em Araguapaz, município também localizado no estado de Goiás. Apesar do valor da dívida ser relativamente baixo, cerca de dezessete mil reais, é importante destacar que a situação ainda será analisada minuciosamente pelas partes envolvidas