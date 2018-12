Luan Santana lança nova música: Machista

Machista

Composição: Angelim / Matheus Aleixo / Os Parazim

Não leva a sério o que eu falei

Peguei pesado, eu sei

Minhas palavras foram precipitadas

Falei nada com nada e você ouviu sem merecer

Perdi a chance de ficar calado e no fim perdi você

Foi culpa do ciúme

Do meu jeito maluco, machista

Não aceito te ver na pista, disponível

Foi culpa do ciúme, ciúme

Que de novo eu não percebi

Eu já sei pra quem te perdi

Eu te perdi pra mim, não foi pra ninguém

Eu te perdi pra mim

Te perdi pra mim, não foi pra ninguém

Eu te perdi pra mim

Não leve a sério o que eu falei

Peguei pesado, eu sei

Minhas palavras foram precipitadas

Falei nada com nada e você ouviu sem merecer

Perdi a chance de ficar calada e no fim perdi você

Foi culpa do ciúme

Do meu jeito maluco, machista

Não aceito te ver na pista, disponível

Foi culpa do ciúme, ciúme

Que de novo eu não percebi

Eu já sei pra quem te perdi

Ciúme

Do meu jeito maluco, machista

Não aceito te ver na pista, disponível

Culpa do ciúme, ciúme

Que de novo eu não percebi

Eu já sei pra quem te perdi

Eu te perdi pra mim, não foi pra ninguém

Eu te perdi pra mim

Eu te perdi pra mim, não foi pra ninguém

Eu te perdi pra mim