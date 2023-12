Luísa Sonza é vista com cigarro suspeito e fãs apontam que é maconha

A cantora Luísa Sonza, de 25 anos, viveu um ano intenso e repleto de polêmicas em 2023. Recentemente, ela viralizou nas redes sociais ao aparecer em um vídeo curtindo um baile funk durante o Natal. A loira, que foi destaque no Especial Roberto Carlos deste ano, estava rodeada de amigos em uma festa na periferia de Perus, zona noroeste de São Paulo.

No vídeo, Luísa Sonza aparece sem maquiagem, usando boné preto, óculos espelhados, regatinha cropped e calça jeans. Ela estava acompanhada da hairstylist Welida Souza e do músico Gage, do grupo Big Up. No quintal de uma casa, a cantora improvisou alguns versos de seu sucesso “Escândalo Íntimo” em um microfone de karaokê.

A cena chamou a atenção e repercutiu entre os fãs. Nas redes sociais, diversos comentários elogiaram a espontaneidade da cantora. “Karaokê, whisky cavalo branco com gelo de coco, narga, sentada no cimento… A Luísa Sonza é exatamente como a gente”, vibrou um rapaz. “Imagina você está num baile de favela do lado da Luísa Sonza”, comentou uma moça. “Ela botou a raba pra jogo no meio do baile”, comemorou um internauta.