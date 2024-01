O sol nasceu para todos: veja famosas de biquíni para aproveitar um dia de sol

Yanna Lavigne, Graciela Lacerda e outras famosas aproveitam o calor para ativar a vitamina D

Por gshow — Rio de Janeiro

Famosas aproveitam o calorzão para curtir praia ou piscina — Foto: Reprodução/Instagram e Fabrício Pioyani/AgNews

Se tem sol, tem praia! Essa é a opção de várias famosas, que escolheram aproveitar o fim de semana com o combo calor + biquíni. Seja no mar ou na piscina, as celebridades resolveram dar aquela atenção especial à vitamina D e mostrar o momento, bem pleníssimas, nas suas redes sociais.

Carol Peixinho

A namorada de Thiaguinho escolheu a Barra da Tijuca para se refrescar neste sábado. O look foi um biquíni marrom, todo estiloso.

Carol Peixinho se refresca no mar — Foto: Agnews

Carol Peixinho na praia — Foto: Foto : Fabrício Pioyani/ AgNews

Carol peixinho e Thiaguinho — Foto: Foto: Fabrício Pioyani AgNews

Yasmin Brunet

Quem também não deixou de pegar um sol foi Yasmin Brunet. A modelo fugiu da combinação das duas peças no biquíni e optou na parte de baixo usar a tendência do animal print . Já na parte de cima, ela homenageou o calçadão de Copacabana.

Yasmin Brunet aproveita dia de sol — Foto: Reprodução/Instagram

Yanna Lavigne

De férias na Bahia com a família, a atriz postou várias fotos, com uma paisagem de tirar o fôlego:

Yanna Lavigne mostra foto na Bahia — Foto: Reprodução/Instagram