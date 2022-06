Pai de Luciana Gimenez deixa herança milionária para desconhecida

O pai de Luciana Gimenez, o empresário João Alberto Morad, deixou herança de R$ 2 milhões para uma mulher desconhecida.

Segundo a coluna de Leo Dias, no Metrópoles, a mulher é uma comerciante de São Paulo que foi identificada como Carla Leoniuk. A comerciante ganhou o direito a uma apólice de R$ 2.051.149,27. Os familiares não sabem se ela tinha algum tipo de relacionamento com empresário, que faleceu em 2020, aos 85 anos

Luciana Gimenez herdou a quantia de R$ 399 mil, uma Pajero de 2009 no valor de R$ 35 mil, 50% de uma empresa agropecuária e título social no Esporte Clube Pinheiros, um dos clubes mais elitizados da capital paulista.

Luciana Gimenez respondeu chorando

A apresentadora Luciana Gimenez gravou vídeos em seu perfil no Instagram, na noite desta quarta-feira (8), em resposta a revelação feita pela coluna do jornalista Leo Dias, do Metrópoles, sobre a partilha da herança de seu pai, morto em 2020.

Luciana Gimenez foi ao Instagram se manifestar e, chorando, falou em tom de indignação: “Queria entender o que a morte do meu pai importa pras pessoas, sabe? Não tem um tipo de respeito, de ligar para perguntar, falar nada. Sim, meu pai morreu, eu era filha única. Eu queria saber, Léo Dias, o que você tem a ver com a morte do meu pai com você.”

“Eu queria saber se você está feliz agora, de falar da minha vida privada, da morte do meu pai, isso é o cúmulo. Tá legal, senhor Leo Dias? Tá feliz? De falar da morte do meu pai em público?”, completou a apresentadora.