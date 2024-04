Paredão do BBB 24 quem será indicado por Líder Buda arma estratégia para pegar rivais de surpresa

Buda planejou com a Giovanna, única aliada que mantém no jogo, professor carioca quer obrigar Fadas a votarem entre si: ‘Eles vão pirar o cabeção’

Um novo paredão será formado, nesta sexta-feira (5), no BBB 24. Quem o líder Buda indicará para o paredão? O professor de Educação Física combinou com Giovann Lima, na última quinta-feira (4), que ele dará seu voto para a única aliada restante no jogo, a fim de obrigar os rivais do Quarto Fadas — Davi, Alane, Beatriz, Isabele e Mateus — a votarem entre si. “Eles vão pirar a cabeça”, previu o participante. “Eles vão ter que se comprometer de novo entre si”, analisou Giovanna.

O plano dos dois só não será posto em prática caso Giovanna conquiste a prova do Anjo, que será autoimune nesta semana. Se isso acontecer, Lucas Henrique dará seu voto em Matteus.