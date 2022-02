Quem são os famosos do BBB 22? Confira lista dos participantes do Camarote

BBB 22 tem a participação de nomes bem conhecidos e outros nem tanto

O BBB 22 confina, pela terceira edição seguida, famosos e anônimos juntos na mesma edição. Desta vez, 10 famosos – ou subcelebridades – estão concorrendo ao prêmio de R$ 1,5 milhão. Depois de muita especulação, veja a lista oficial dos participantes famosos do reality show.

>>> Naiara Azevedo deve receber 7 votos e ir para o paredão no BBB 22; veja quem vai votar na cantora.

Famosos do BBB 22

Tiago Abravanel

Neto de Silvio Santos, Tiago Abravanel tem 34 anos de idade e é de São Paulo. Ator e cantor, fez sucesso ao interpretar Tim Maia em um musical. Também já fez algumas novelas. Saiba mais sobre o participante, clicando aqui.

Jade Picon

Aos 20 anos de idade, Jade Picon tem quase 15 milhões de seguidores no Instagram e fez fama como influencer digital. Ela é de São Paulo e também é irmã do influenciador Léo Picon. Positivada para covid-19, Jade só entrará no BBB na quinta-feira (20). Saiba mais sobre a moça clicando aqui.

Douglas Silva

O ator Douglas Silva, 33 anos, famoso por interpretar o Acerola, no filme Cidade de Deus, é mais um confirmado no BBB 22. Douglas faz sucesso com dancinhas de TikTok ao lado da filha. Confira os vídeos, aqui.

Naiara Azevedo

Naiara Azevedo tem 32 anos e é cantora de sertanejo. Antes mesmo de entrar no BBB já se envolveu em uma polêmica com o irmão da cantora Marília Mendonça. Tudo indica que a cantora vai ser emparedada neste domingo (23), clique aqui e veja quem vai votar na cantora.

Arthur Aguiar

Também com covid-19, Arthur Aguiar só entra no BBB na quinta-feira (20). O ator é casado com a digital influencer Maira Cardi e já fez novela na TV Record. Conheça o rapaz, clicando aqui.

Maria

Entre os membros do grupo Camarote, Maria é uma das menos conhecidas. Aos 21 anos, ela já participou da novela Amor de Mãe, da TV Globo. Conheça a moça, clicando aqui.

Pedro Scooby

Ex-marido da atriz Luana Piovani, Pedro Scooby é surfista e tem 33 anos de idade. O rapaz teve filhos com a ex-esposa. Confira o perfil de Scooby aqui.

Linn da Quebrada

Aos 31 anos de idade, Linn da Quebrada é uma cantora transexual de São Paulo. Ela também testou positivo para a covid-19 e, por isso, entra no reality na quinta-feira (20). Conheça mais sobre Linn, clicando aqui.

Bruna Gonçalves

Casada com a cantora Ludmila, Brunna Gonçalves é uma bailarina de 30 anos de idade. Ela também é famosa por desfilar no carnaval do Rio de Janeiro. Confira o perfil da participante clicando aqui.

Paulo André Camilo

Homem mais rápido do atletismo brasileiro em atividade, Paulo André Camilo é mais um participante do BBB. Ele tem um filho que nasceu em 2021, durante a pandemia. Conheça o perfil do atleta, clicando aqui.

Confira a dinâmica do reality e mais novidades a seguir: