Renascer’: exame de DNA revela bomba sobre origem de Teca

Por Anna Luiza Santiago

Nos próximos capítulos de “Renascer“, o exame de DNA que mostrará a verdade sobre o pai do filho de Teca (Lívia Silva) também revelará outra bomba sobre a jovem.

José Inocêncio (Marcos Palmeira) se reunirá com a família na sala de casa para ouvir o resultado. Buba (Gabriela Medeiros) lerá no papel que o bebê não é de José Venâncio (Rodrigo Simas). Em seguida, José Augusto (Renan Monteiro) divulgará a outra parte do relatório.

— Apesar de Venâncio não ser o pai da criança, existe uma relação genética, ou melhor, um parentesco, entre Teca e o filho dela com a nossa família — dirá ele, que terá cedido seu material genético para análise para evitar a exumação do corpo de Venâncio.

— Se não tiver nenhum erro no exame é possível que essa criança seja de sua família, apesar de não ser filho de José Venâncio — complementará Buba.

Augusto, então, ligará para o laboratório para entender o resultado e, em seguida, explicará para todos que Teca é da parte da família da mãe, Maria Santa (Duda Santos). Como se sabe, a jovem é neta de Marianinha (Gabriella Cristina), a irmã de Maria Santa.

Confira o resumo de ‘Renascer’ da semana entre 3 e 8 de junho:

Capítulo de ‘Renascer’ de segunda, 3

Pastor Lívio cobra José Inocêncio de não abençoar o casamento de João Pedro. Tião se despede dos filhos e de Joana na ex Casa de Jacutinga para ir atrás de seus sonhos. Eliana paga Damião depois de dormir com ele. Norberto conta a José Inocêncio que Rachid não revelou o motivo pelo qual foi a Ilhéus. Rachid tenta conquistar Dona Patroa. João Pedro se nega a dar dinheiro para Bento pagar as dívidas e avisa que só negocia com o irmão se ele lhe vender suas terras. Pastor Lívio encontra Tião na estrada e o leva de volta para casa. Joana agradece Pastor Lívio. Du, Pitoco e Neno decidem ir atrás de Teca na Bahia. José Inocêncio escuta quando Inácia diz a Buba que elas não podem fazer nada para evitar o que acontecerá na vida de Teca. Inácia revela a Buba que sabe que o filho de Teca não é de José Venâncio.

Capítulo de ‘Renascer’ de terça, 4

Inácia comenta com José Inocêncio que Teca sente saudade de seus amigos. Lu tenta convencer Bento de que a proposta de João Pedro de comprar suas terras pode ajudá-lo a quitar as dívidas. Ritinha reclama para Inácia do jeito distante de Damião. Damião intimida todos que tentam se aproximar de Eliana e garante que se ela quiser ele larga tudo para ir para o Rio com ela. Dona Patroa aconselha Eliana a deixar o vilarejo. Augusto recusa o pedido de empréstimo de Bento. Bento fica sem saber o que dizer quando Sandra lhe pede para advogar em favor de Dona Patroa no processo do divórcio. Inácia aconselha José Inocêncio a não envolver Bento no caso de Dona Patroa e Egídio. Bento avisa a Dona Patroa que Egídio está tentando passá-la para trás.

Capítulo de ‘Renascer’ de quarta, 5

Bento hesita em aceitar defender Dona Patroa no acordo de separação com Egídio. Kika avisa a Eliana que está mudando com Eriberto para São Paulo. Tião e Pastor Lívio conversam sobre as passagens da Bíblia. Egídio deixa claro a Dona Patroa que não concederá o divórcio. Bento confessa a José Inocêncio que não fez o exame da OAB. José Inocêncio expulsa Bento de casa com a roupa do corpo, e João Pedro acolhe o irmão na casa de Morena. Lu fica sabendo por Zinha que Bento não é advogado. Zinha, Morena e Deocleciano vão tocar no Forrobodó e Zinha se encanta por Joana. Norberto, Pastor Lívio e Bento se deparam com Du, Pitoco e Neno na venda.

Capítulo de ‘Renascer’ de quinta, 6

Pastor Lívio se prontifica a levar Du e os amigos até a fazenda de José Inocêncio. Inácia parece desconfiar de Du. Morena percebe o interesse da afilhada por Joana. Pastor Lívio avisa a Augusto e a Inácia que Bento está provisoriamente instalado na venda de Norberto. Morena alerta Bento para não deixar passar a oportunidade de ter Lu em sua vida. Dona Patroa observa Eliana saindo com Egídio de carro na vila. Joana critica Tião por sonhar alto demais. Du, Neno e Pitoco chegam à fazenda e Teca fica radiante. Du é frio com Teca e Inácia pressente que ele não é boa pessoa. Buba sugere a Teca que elas contem a verdade pra Zé Inocêncio. José Inocêncio permite que Du, Pitoco e Neno fiquem na fazenda. Mariana repreende Inocêncio por tomar a decisão sem consultá-la.

Capítulo de ‘Renascer’ de sexta, 7

Tião e Bento pintam a fachada da escola. Eliana conversa de forma sedutora com Egídio, já pensando em tirar proveito de uma possível aliança com o coronel. Teca pede a Morena para deixar os amigos ficarem na fazenda. Zinha vê Tião beijar Joana e fica triste. Teca discute com Du. Joana conta a Eliana todas as coisas ruins que Egídio tentou fazer contra ela. Teca revela a Morena que Du é o verdadeiro pai de seu bebê. Egídio deixa José Inocêncio furioso ao levar Eliana para conversar com o ex-sogro sobre o inventário de Venâncio, em troca da assessoria jurídica de Bento a Dona Patroa.

Capítulo de ‘Renascer’ de sábado, 8

Eliana confirma a José Inocêncio que Egídio se ofereceu para lhe prestar assessoria jurídica no inventário do ex-marido. Mariana alerta Eliana sobre Egídio. Inácia aconselha José Inocêncio a resolver a partilha diretamente com Eliana. Teca tem uma visão do Bumba a perseguindo ao entrar na antiga casa de Maria Santa. Damião aparta a briga de Pitoco com Du. Ritinha flerta com Du no forró. Mariana ouve a conversa de Bento, Augusto e Buba sobre o DNA do filho de Teca. Inácia tem uma visão de Quitéria costurando a roupa do Bumba. Mariana tenta convencer José Inocêncio a fazer o exame de DNA no filho de Teca. Du se interessa por Ritinha. Deocleciano conversa com Zinha sobre Joana. Du é ameaçado com uma faca por Damião.