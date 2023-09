SB Music marca presença no The Town com Gloria Groove e Grag Queen

Empresa fundada por Samy Elia também levará Samy’s Band a megafestival

A SB Music, uma das principais empresas de entretenimento do Brasil, emplacou duas artistas no cobiçado line-up The Town. Gloria Groove e Grag Queen, que têm suas carreiras geridas pelo escritório musical, subirão ao palco do megafestival nesta semana com shows inéditos e muitas surpresas!

Apresentadora do Drag Race Brasil e vencedora do reality internacional Queen of the Universe, Grag Queen prepara um espetáculo grandioso para o palco Factory, no próximo sábado (9). Em seu primeiro show com orquestra, ela escolheu a Samy’s Band, também integrante do casting da SB Music, dirigida por Samy Elia e formada por 14 integrantes.

No domingo (10), o The Town receberá Gloria Groove, uma das maiores artistas da música pop atual! Após encerrar a era Lady Leste, ela prepara o show Noites de Gloria, com seus grandes sucessos e um novo conceito que será conhecido pelo público no palco The One.

“Estou muito feliz com a realização desse show, é uma honra muito grande participar do primeiro The Town com as duas artistas da SB Music e as drag queens mais ouvidas do mundo! Elas estão se empenhando e ensaiando bastante. Não estamos medindo esforços para entregar dois shows fantásticos, com qualidade vocal, de banda, do balé, do cenário e audiovisual impressionante. É emocionante, o frio na barriga é bem grande! Espero que todo mundo goste do que vamos apresentar”, antecipa o empresário Samy Elia, fundador da SB Music.

O espírito empreendedor e visionário da SB Music segue a mentalidade de Samy Elia. Conhecido pela sua qualidade musical e por empresariar artistas de sucesso, destaca-se revelando alguns dos principais artistas da música nacional. Administrou carreiras de Mamonas Assassinas, Charlie Brown Jr., Tihuana, Gloria Groove e Grag Queen, entre outros.

Há mais de 30 anos no mercado, a SB se consolida como uma das principais empresas de entretenimento do Brasil. Com a Samy’s Band, a companhia ultrapassou a impressionante marca de 5 mil eventos realizados, entre cerimoniais, formaturas e festas corporativas. Em 2014, retornou ao show business com a SB Music, selo próprio que oferece ao artista uma experiência única, customizada e individualizada em sua carreira.

Hoje, a SB Music conta com uma equipe de mais de 40 profissionais, entre músicos, equipe técnica, produtores, balé, DJs, coreógrafos, figurinistas, maquiador e profissionais especializados no atendimento em seu escritório.

Sauípe Weekend realiza coletiva de imprensa nacional nesta terça

Megafestival está confirmado para os dias 7, 8 e 9 de setembro; confira as principais atrações

O Sauípe Weekend vai começar! O megafestival confirmado para os dias 7, 8 e 9 de setembro na Costa do Sauípe (BA), reunirá os principais veículos da imprensa nacional para coletiva online nesta terça-feira (5).

O Sauípe Weekend terá três dias de festas, com pool parties e baladas noturnas ao som de grandes nomes da música nacional. Já estão confirmados shows de Bell Marques, Durval Lelys, Xandy Harmonia, Xand Avião, Timbalada, Tomate, É O Tchan, Peixe, Banda Eva, Rafa e Pipo Marques, DDP Diretoria e o DJ Kvsh.

A animação do Sauípe Weekend começará antes do line-up principal subir ao palco! Os espectadores irão aquecer os motores em um esquenta com a Nata do Samba!

O megafestival terá um trio pranchão que deixará os artistas coladinhos com os fãs! A infra-estrutura hoteleira da região também foi completamente reestruturada para proporcionar segurança, conforto e bem-estar ao público. O evento oferece serviço 100% All Inclusive, nos hotéis, para todos os hóspedes do período da festa.

Através da união entre a Oquei Entretenimento (@oqueientretenimento), a NA Entretenimento (@neiavila_) e a Aviva (@aviva), empresa responsável por Costa do Sauípe, hóspedes e público da região terão a oportunidade de vivenciar o que há de melhor no universo da diversão e lazer.

A iniciativa busca trazer de volta a realização de grandes eventos com o objetivo de aproximar ainda mais o destino do público baiano e consolidar a Costa do Sauípe como um ponto de referência no cenário do entretenimento nacional.