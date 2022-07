SUZY CAMACHO-60

Ela foi a Mini Miss São Paulo em 1971. E sua primeira novela foi “Vidas Marcadas”, da Record. Em seguida, a atriz foi para a Rede Tupi e participou de títulos como “A Barba Azul”, “O Profeta” e “Aritana”, entre outros. Com o fim da TV Tupi, ela foi para a Bandeirantes, atuando em novelas como “Pé de Vento” e “Dulcinéia Vai à Guerra”. Foi aí que recebeu um convite para o recém-criado SBT, onde protagonizou obras como “A Força Do Amor” e “Jerônimo”. “Brega e Chique” foi a única novela que Suzy fez para a Globo. Formada em Psicologia, ela faz participações como psicóloga no programa “Revista da Cidade” da TV Gazeta.