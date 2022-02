Você sabe ler gráficos?

E aí, Binancer? Tudo certo?

Nós estamos super animados para o fim de semana, não vamos mentir. Até porque tá cheio de jogo do Paulistão, né? Já ganhou algum ingresso com a gente? Corre então que ainda dá tempo de conferir algum jogo dos próximos dias.

Hoje viemos falar de um tema bem complexo, mas que é essencial para todo trader: análise gráfica ou análise técnica. É impossível cobrirmos em uma newsletter todo o conteúdo que esse tema tema, mas vamos te indicar os temas básicos e a partir daí #FaçaASuaPrópriaPesquisa.

Para começar, é importante entender O que é Análise Técnica. Esse é um tipo de análise que se baseia nos preços anteriores de um ativo e também nos seus dados de volume para prever o comportamento futuro dele. Diferente da Análise Fundamental (que podemos trazer aqui outro dia), a Análise Técnica se baseia apenas no preço do ativo. Esse artigo aqui da Binance Academy explica direitinho os básicos da Análise Técnica.

Existem muitas maneiras de analisar o mercado com a TA (análise técnica) e um deles é através das Candlesticks ou Gráficos de Velas. Um gráfico de velas é um tipo de gráfico financeiro que representa graficamente os movimentos de preço de um ativo em um determinado período de tempo. Para aprender mais sobre os gráficos de vela, corre aqui neste artigo da Academy.

Ao analisar o histórico dos gráficos de vela de um ativo, você irá se deparar com diversos padrões. Alguns dos exemplos mais comuns desses padrões são coletivamente chamados de padrões clássicos de gráficos. Aqui nós temos um artigo sobre esses padrões clássicos e aqui um artigo sobre mais 12 padrões que você irá encontrar durantes suas análises. Assim você cria um bom repertório para os seus estudos!

Você já ouviu falar na Teoria de Dow? Charles Dow foi o fundador e editor do jornal Wall Street Journal e cofundador da Dow Jones & Company. Ele nunca escreveu uma teoria, mas sempre publicava artigos sobre suas análises no Wall Street Journal. Algumas pessoas dizem que o trabalho de Dow foi o que deu origem ao conceito de tendência de mercado, que agora é considerado um elemento essencial do mundo financeiro. Você pode aprender mais sobre sua teoria neste artigo aqui.

Ufa, já foi tanta coisa e ainda nem passamos dos primeiros passos nesse tema tão importante. Nós temos diversos artigos no nosso blog e Academy sobre Trading, não deixe de conferir que vale a pena! Se você quer uma introdução básica em vídeo, nós também fizemos este webinar super legal no nosso canal do YouTube. E, para finalizar, não deixe de conferir os 7 Erros Comuns em Análise Técnica para você não cometer nenhum.