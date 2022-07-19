Cooperativa de Crédito Credicaf Ltda– Sicoob Credicaf

Por
Devair G. Oliveira
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“Informamos à V.Sas. que o Conselho de Administração da Cooperativa de Crédito Credicaf Ltda – Sicoob Credicaf decidiu, pela eliminação de V.Sas. do quadro social da Cooperativa em razão do não cumprimento das obrigações constantes no Estatuto Social, em especial o artigo 14º, observado o disposto no § 3º artigo 17º.”

NOME
MARIA DAS GRACAS DE FARIA
JOAO BATISTA DE SOUZA
MARIA HELENA DE ASSIS
MARIA MADALENA MALAQUIAS
LUIZ CARLOS CAZADEI
PAULO MAMPRIM DA SILVA NETO
THAYNA DE SOUZA COTA AMBROSIO
MAURICIO MALOSTO FOCKT
BRUNO FARIA DE OLIVEIRA
ADRIANA GLORIA RODRIGUES
REINALDO MIRANDA
ANTONIO CARLOS PEIXOTO GUIMARAES 47350792549
WESLEY SALES FERRAZ 11510311602
HELOZANIA FERNANDES DE ARAUJO OLIVEIRA
EVERALDO DIAS DE ANDRADE
WESLEY DE CASTRO ANDRADE
ANDRE ELIAS DA SILVA
JACI BOREL
MARINA LUISA COSTA SANTOS
DOUGLAS FERNANDO CAETANO
CRISTIAN FLORENCIO FERNANDES
GABRIEL GONCALVES DE PAULA
JOAO PAULO DOS SANTOS SOUZA
ERLANE DIAS OLIVEIRA
CHRISTIANA FRANCISCO DA ROCHA
DALVA LUCIA BOREL DA SILVA
GEOVANE CORREA AZINE
ANTONIO LUIZ DA SILVA
ALOISIO ANTONIO DA SILVA
HELIO ROSADO NETO
EMERSON PRUDENCIO DE SOUZA
ELIAS JOSE FERNANDES DA SILVA
HALEFF MORAIS LEITE
JEFERSON MOURA DA SILVA
DIOGO CORDEIRO
AGUINALDO ALMEIDA CERQUEIRA
JOSENIL BERNARDINO DE PAULA
CARLOS ROBERTO ALVES DA COSTA
GERALDO FELICIO DA SILVA
MICHEL CUNHA DA SILVA
FLAVIO MOREIRA DIAS

 

 

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