“Informamos à V.Sas. que o Conselho de Administração da Cooperativa de Crédito Credicaf Ltda – Sicoob Credicaf decidiu, pela eliminação de V.Sas. do quadro social da Cooperativa em razão do não cumprimento das obrigações constantes no Estatuto Social, em especial o artigo 14º, observado o disposto no § 3º artigo 17º.”

NOME MARIA DAS GRACAS DE FARIA JOAO BATISTA DE SOUZA MARIA HELENA DE ASSIS MARIA MADALENA MALAQUIAS LUIZ CARLOS CAZADEI PAULO MAMPRIM DA SILVA NETO THAYNA DE SOUZA COTA AMBROSIO MAURICIO MALOSTO FOCKT BRUNO FARIA DE OLIVEIRA ADRIANA GLORIA RODRIGUES REINALDO MIRANDA ANTONIO CARLOS PEIXOTO GUIMARAES 47350792549 WESLEY SALES FERRAZ 11510311602 HELOZANIA FERNANDES DE ARAUJO OLIVEIRA EVERALDO DIAS DE ANDRADE WESLEY DE CASTRO ANDRADE ANDRE ELIAS DA SILVA JACI BOREL MARINA LUISA COSTA SANTOS DOUGLAS FERNANDO CAETANO CRISTIAN FLORENCIO FERNANDES GABRIEL GONCALVES DE PAULA JOAO PAULO DOS SANTOS SOUZA ERLANE DIAS OLIVEIRA CHRISTIANA FRANCISCO DA ROCHA DALVA LUCIA BOREL DA SILVA GEOVANE CORREA AZINE ANTONIO LUIZ DA SILVA ALOISIO ANTONIO DA SILVA HELIO ROSADO NETO EMERSON PRUDENCIO DE SOUZA ELIAS JOSE FERNANDES DA SILVA HALEFF MORAIS LEITE JEFERSON MOURA DA SILVA DIOGO CORDEIRO AGUINALDO ALMEIDA CERQUEIRA JOSENIL BERNARDINO DE PAULA CARLOS ROBERTO ALVES DA COSTA GERALDO FELICIO DA SILVA MICHEL CUNHA DA SILVA FLAVIO MOREIRA DIAS