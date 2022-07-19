“Informamos à V.Sas. que o Conselho de Administração da Cooperativa de Crédito Credicaf Ltda – Sicoob Credicaf decidiu, pela eliminação de V.Sas. do quadro social da Cooperativa em razão do não cumprimento das obrigações constantes no Estatuto Social, em especial o artigo 14º, observado o disposto no § 3º artigo 17º.”
|NOME
|MARIA DAS GRACAS DE FARIA
|JOAO BATISTA DE SOUZA
|MARIA HELENA DE ASSIS
|MARIA MADALENA MALAQUIAS
|LUIZ CARLOS CAZADEI
|PAULO MAMPRIM DA SILVA NETO
|THAYNA DE SOUZA COTA AMBROSIO
|MAURICIO MALOSTO FOCKT
|BRUNO FARIA DE OLIVEIRA
|ADRIANA GLORIA RODRIGUES
|REINALDO MIRANDA
|ANTONIO CARLOS PEIXOTO GUIMARAES 47350792549
|WESLEY SALES FERRAZ 11510311602
|HELOZANIA FERNANDES DE ARAUJO OLIVEIRA
|EVERALDO DIAS DE ANDRADE
|WESLEY DE CASTRO ANDRADE
|ANDRE ELIAS DA SILVA
|JACI BOREL
|MARINA LUISA COSTA SANTOS
|DOUGLAS FERNANDO CAETANO
|CRISTIAN FLORENCIO FERNANDES
|GABRIEL GONCALVES DE PAULA
|JOAO PAULO DOS SANTOS SOUZA
|ERLANE DIAS OLIVEIRA
|CHRISTIANA FRANCISCO DA ROCHA
|DALVA LUCIA BOREL DA SILVA
|GEOVANE CORREA AZINE
|ANTONIO LUIZ DA SILVA
|ALOISIO ANTONIO DA SILVA
|HELIO ROSADO NETO
|EMERSON PRUDENCIO DE SOUZA
|ELIAS JOSE FERNANDES DA SILVA
|HALEFF MORAIS LEITE
|JEFERSON MOURA DA SILVA
|DIOGO CORDEIRO
|AGUINALDO ALMEIDA CERQUEIRA
|JOSENIL BERNARDINO DE PAULA
|CARLOS ROBERTO ALVES DA COSTA
|GERALDO FELICIO DA SILVA
|MICHEL CUNHA DA SILVA
|FLAVIO MOREIRA DIAS