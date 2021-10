COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO LESTE DE MINAS LTDA. – SICOOB CREDICAF – AV. DR. RUBENS BOECHAT DE OLIVEIRA, Nº 310, BAIRRO CENTRO, CEP 36.980.000 – CNPJ MF.: 25.395.435/0001-03 – NIRE Nº 31.4.0000319-3 – EDITAL DE 1ª, 2ª E 3ª CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA.

O Presidente do Conselho de Administração da COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO LESTE DE MINAS LTDA – SICOOB CREDICAF – no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social convoca os associados, em condição de votar, para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA a ser realizada, de forma SEMIPRESENCIAL, no dia 22 de outubro de 2021, sendo presencialmente na Sede da Cooperativa, no salão Espaço Credicaf, situada à Rua Herculano Ker, n° 67, Centro, na cidade de Lajinha (MG), e à distância por meio do aplicativo Sicoob Moob, às 12h em primeira convocação, com a presença de, no mínimo, 2/3 (dois terços) do número de associados, às 13h em segunda convocação, com a presença de metade mais um dos associados; ou em terceira e última convocação às 14h com a presença de, no mínimo, 10 (dez) associados, para deliberarem sobre a seguinte. ORDEM DO DIA: 1. Reforma Geral do Estatuto Social sem alteração do objeto social (art. 1º ao 94); 2. Reforma Geral do Regimento Eleitoral do Sicoob Credicaf (art. 1º ao 31); 3. Referendar a deliberação do Conselho de Administração, relativa à aprovação do Manual Eleitoral de Boas Práticas do Sicoob Credicaf realizada na reunião do Conselho de Administração do dia 31/05/2021; 4. Reforma parcial da Política e do Plano de Sucessão de Administradores do Sicoob Credicaf; 5. Alteração da Política de Governança Corporativa; 6. Aprovação da nova Política de Controles Internos e Conformidade; 7. Assuntos diversos de interesse social.

OBS.: 1. A Assembleia Geral Ordinária ocorrerá de forma SEMIPRESENCIAL, na sede social do SICOOB CREDICAF, e também através do aplicativo Sicoob Moob, disponível gratuitamente nas lojas virtuais Apple Store e Google Play, acessível a todos os associados, que poderão participar e votar. Essas e outras informações podem ser obtidas detalhadamente no sítio http://www.sicoob.com.br.

Considerando que este Edital será publicado em jornal de grande circulação, bem como remetido aos associados, bem como afixado nas dependências comumente mais frequentadas pelos associados, não será feita a sua leitura durante a Assembleia Geral Ordinária, visando agilizar os trabalhos.

Lajinha (MG), 10 de outubro de 2021.

JOÃO BATISTA BARTOLI DE NORONHA

Presidente do Conselho de Administração

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO LESTE DE MINAS LTDA. – SICOOB CREDICAF