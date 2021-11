“Informamos à V.Sas. que o Conselho de Administração da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Leste de Minas Ltda – Sicoob Credicaf decidiu, pela eliminação de V.Sas. do quadro social da Cooperativa em razão do não cumprimento das obrigações constantes no Estatuto Social, em especial o artigo 14º, observado o disposto no § 3º artigo 18º.”

NOME ABGAR QUIRINO DE OLIVEIRA AILTON BORGES VIEIRA DANTOM GOMES DA SILVA ENOQUE GOMES DE LIMA – ME LUCIANO DA SILVA REZENDE ODENIR DO NASCIMENTO BRUM ROMARIO NEIVA DOS REIS SUELY HUEBRA SCHOTE VILELLA WALERIA OLIMPIA PINHEIRO ANA LUCIA GOUDINHO JOSAFA ANDRADE MARTINS KAROLINE ALBERICA DOS SANTOS LEITE LUIZ HENRIQUE DE PAIVA MARIA JOSE RODRIGUES