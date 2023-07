EDITAL DE CITAÇÃO

EDITAL DE CITAÇÃO – COMARCA DE IPANEMA-MG – EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS – PROCESSO N.º 0019658-51.2016.8.13.0312 – CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA (81) que BANCO ITAUCARD S.A. move em face de VALTER MARTINS DE SOUZA. O Dr. FELIPE CEOLIN LIRIO, Juiz de Direito da Segunda Vara Cível, Criminal e da Infância e Juventude da Comarca de Ipanema – MG, em pleno exercício de seu cargo, na forma da lei, etc. FAZ SABER aos que o presente EDITAL DE CITAÇÃO virem ou dele conhecimento tiverem, expedido nos autos da Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária acima referida, que pelo mesmo CITA a parte ré VALTER MARTINS DE SOUZA, brasileiro, nascido aos 16/09/1981, filho de Rosemary Martins de Souza, portador do CPF n.053.538.246-44, atualmente em lugar incerto e não sabido, para, querendo, contestar a ação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não o fazendo serem tidos como verdadeiros os fatos narrados na inicial, nos termos do artigo 344 do Código de Processo Civil, podendo, ainda, no mesmo prazo, oferecer embargos, e não havendo pagamento nem oferecimento de embargos, o título executivo constituir-se-á de pleno direito, bem como, que será nomeado curador especial, em caso de revelia (art. 257, IV, CPC). E, para que não aleguem ignorância, e para conhecimento de todos expediu-se o presente EDITAL, que será afixado no saguão do Fórum Genuíno Assis Magalhães Filho, sito na Avenida Sete de Setembro, n. 1.030, centro, em Ipanema – MG, e publicado na forma da lei.

Dado e passado nesta cidade de Ipanema – MG, data da assinatura eletrônica. Eu, Paloma Luzia das Chagas, Assistente de Apoio, o digitei.

Brenner Breder Soares da Cunha, Gerente de Secretaria, o conferi. (a) FELIPE CEOLIN LIRIO, Juiz de Direito.