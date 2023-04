EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DE FUNDAÇÃO DE IGREJA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DE FUNDAÇÃO.

Pelo presente edital, ficam convocados todos os membros da IGREJA PENTECOSTAL A GLORIA DE JERUSALEM REGENERAÇÃO e demais pessoas interessadas, para a Assembleia Geral de Fundação da IGREJA PENTECOSTAL A GLORIA DE JERUSALEM REGENERAÇÃO a realizar-se no dia 10 de Abril de 2023 as 19:30 horas no salão da mesma sito a Avenida Getúlio Vargas,520 Bairro Coqueiro em Manhuaçu(MG) afim de serem deliberados os seguintes itens, conforme ordem do dia:

Fundação da IGREJA PENTECOSTAL A GLORIA DE JERUSALEM REGENERAÇÃO;

Discussão e aprovação do Estatuto Social;

Eleição e posse da primeira Diretoria;

Assuntos diversos.

Manhuaçu (MG) 06 de Abril de 2023.

__________________________________

Pr. Jose Rodrigues Duarte