EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL DA ACIAMAR

ASSOCIAÇÃO DOS EMPRESÁRIOS, DO COMÉRCIO, INDÚSTRIA, AGRONEGÓCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANHUAÇU E REGIÃO.

Convocamos os senhores e senhoras associados para a reunião de assembleia geral extraordinária, que se realizará no dia 28 de abril de 2023, na cidade de Manhuaçu/MG, ás 18 horas em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos sócios com direito a voto e em segunda convocação, ½ (meia) hora após, com qualquer número.

Endereço: Avenida Dr. Jorge Hannas, BR 262, KM 37 Nº 3.267, Prédio da Navelli Fiat, 2º Piso.

Com a seguinte ordem do dia:

Eleger diretores para compor a diretoria, Conselho Fiscal e demais comissões.

b) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras do exercício de 2022.

c) Deliberar sobre o plano de trabalho para o exercício que se inicia.

d) Parceria com outras entidades.

e) Instituir os trabalhos para a edição da revista e Região Metropolitana de Manhuaçu.

f) Planejar os Cursos Online, tratar da Comissão de comunicação, emissora de Rádio e Tv.

Manhuaçu, 18 de abril de 2023



Aloísio Campos Moreira Júnior

Presidente