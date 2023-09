EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL

ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA GERAL DA ASSOCIAÇÃO DOS EMPRESÁRIOS, DO COMÉRCIO, INDÚSTRIA, AGRONEGÓCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANHUAÇU E REGIÃO – ACIAMAR CNPJMF 40.915.957/0001-8

Todos os associados senhores e senhoras estão convocados para a Assembleia Geral Extraordinária, que se realizará no dia 29 de setembro de 2023, na cidade de Manhuaçu/MG, na sede da ACIAMAR, às 18 horas em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos sócios com direito a voto e em segunda convocação, ½ (meia) hora após, com qualquer número de votantes.

ORDEM DO DIA:

a) Tomar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras do exercício de 2022;

b) Eleição da nova Diretoria e Conselho Fiscal que tomarão posse logo após a eleição.

c) Para concorrer aos cargos os sócios interessados deverão registrada uma chapa na secretaria da ACIAMAR, até o dia 28/09/2023

Manhuaçu, 12 de setembro de 2023.

_________________________________________________________________

Devair Guimarães de Oliveira Aloísio Campos Moreira Júnior

Secretário Presidente