EDITAL SICOOB CREDICAF

Sicoob Credicaf
“Informamos à V.Sas. que o Conselho de Administração da Cooperativa de
Crédito Credicaf Ltda – Sicoob Credicaf decidiu, pela eliminação de V.Sas. do
quadro social da Cooperativa em razão do não cumprimento das obrigações
constantes no Estatuto Social, em especial o artigo 14º, observado o disposto
no § 3º artigo 17º.”
|NOME
|LUCAS MARQUES DE CASTRO
|JENNIFER LORRAINE COUTO AMORIM
|TATIANA DE JESUS DA COSTA FREITAS
|LISIA FRANCO SANTOS
|MATEUS SILVEIRA DE OLIVEIRA
|ADRIANO RODRIGUES GOMES
|ANDRE ALMEIDA DA SILVA
|BRUNO LOPES GUEDINI
|DANIELE KRASS
|DARLENE ALFREDO DA SILVA MOREIRA
|GEOVANE PEREIRA DOS SANTOS
|GUSTAVO MARTINS FERREIRA
|HIGOR LEANDRO DA CUNHA
|ISAAC FERREIRA DA SILVA
|JOSE CARLOS GASPAR
|JUAREZ JUNIOR DE FREITAS ALVES
|JULIANA CESAR DE SOUZA FERREIRA
|LEVY FRANCISCO GONCALVES
|LUCAS DE CARVALHO RAMOS
|LUZIMARIA SILVA LIMA
|MAX MULLER HUGO SOARES DA SILVA
|OSEIAS AGUIAR DE ANDRADE
|PATRICIA SILVA OLIVEIRA MORAIS
|PAULIANA APARECIDA HENRIQUE DA CRUZ
|PAULO MOREIRA CERQUEIRA
|REGINALDO JANUARIO DE MIRANDA
|RUDSON ASSUNCAO SOARES
|SAINT CLAIR TEIXEIRA DE LIMA
|THIAGO BRENO GREGORIO DE ALVARENGA
|TIAGO DE OLIVEIRA TIENGO
|WELINGTON ANDRIAO VINCO
|YANNE BARBOSA BITTENCOURT