EDITAL SICOOB CREDICAF

Por
Devair G. Oliveira
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Sicoob Credicaf

“Informamos à V.Sas. que o Conselho de Administração da Cooperativa de 

Crédito Credicaf Ltda – Sicoob Credicaf decidiu, pela eliminação de V.Sas. do 

quadro social da Cooperativa em razão do não cumprimento das obrigações 

constantes no Estatuto Social, em especial o artigo 14º, observado o disposto 

no § 3º artigo 17º.” 

NOME 
LUCAS MARQUES DE CASTRO 
JENNIFER LORRAINE COUTO AMORIM 
TATIANA DE JESUS DA COSTA FREITAS 
LISIA FRANCO SANTOS 
MATEUS SILVEIRA DE OLIVEIRA 
ADRIANO RODRIGUES GOMES 
ANDRE ALMEIDA DA SILVA 
BRUNO LOPES GUEDINI 
DANIELE KRASS 
DARLENE ALFREDO DA SILVA MOREIRA 
GEOVANE PEREIRA DOS SANTOS 
GUSTAVO MARTINS FERREIRA 
HIGOR LEANDRO DA CUNHA 
ISAAC FERREIRA DA SILVA 
JOSE CARLOS GASPAR 
JUAREZ JUNIOR DE FREITAS ALVES 
JULIANA CESAR DE SOUZA FERREIRA 
LEVY FRANCISCO GONCALVES 
LUCAS DE CARVALHO RAMOS 
LUZIMARIA SILVA LIMA 
MAX MULLER HUGO SOARES DA SILVA 
OSEIAS AGUIAR DE ANDRADE 
PATRICIA SILVA OLIVEIRA MORAIS 
PAULIANA APARECIDA HENRIQUE DA CRUZ 
PAULO MOREIRA CERQUEIRA 
REGINALDO JANUARIO DE MIRANDA 
RUDSON ASSUNCAO SOARES 
SAINT CLAIR TEIXEIRA DE LIMA 
THIAGO BRENO GREGORIO DE ALVARENGA 
TIAGO DE OLIVEIRA TIENGO 
WELINGTON ANDRIAO VINCO 
YANNE BARBOSA BITTENCOURT 

 

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