Publicação de edital Sicoob Credicaf

“Informamos à V.Sas. que o Conselho de Administração da Cooperativa de Crédito Credicaf Ltda – Sicoob Credicaf decidiu, pela eliminação de V.Sas. do quadro social da Cooperativa em razão do não cumprimento das obrigações constantes no Estatuto Social, em especial o artigo 14º, observado o disposto no § 3º artigo 17º.”

NOME CRISTIANO JOSE DE PAULA DANIELLA SILVA DE CARVALHO SANTOS DEIVISON DE SOUZA MARTINS EDMARA VERONICA HERINGER FLAVIO ANGELO GOMES DE SOUZA GABRIEL MARCOS PEREIRA AGUIAR KAROLYNA DA SILVA AFONSO MARIANA AQUINO CARDOSO ROBSON SOARES NASCIMENTO PARENTE