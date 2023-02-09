Publicação de edital Sicoob Credicaf

Por
Devair G. Oliveira
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Sicoob Credicaf

“Informamos à V.Sas. que o Conselho de Administração da Cooperativa de Crédito Credicaf Ltda – Sicoob Credicaf decidiu, pela eliminação de V.Sas. do quadro social da Cooperativa em razão do não cumprimento das obrigações constantes no Estatuto Social, em especial o artigo 14º, observado o disposto no § 3º artigo 17º.”

NOME
JOSE JOAQUIM DA SILVA
LAURINDO DINOS DUTRA
MAYRA DE PAIVA SIMAO
ELOS CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM EIRELI
MARCOS REZENDE OLIVA
ADEITER MEDEIROS LOURENCO 10712929606
ALBERTO PINHEIRO CAMPOS
ALESSANDRA MATIS DE SOUZA
AMANDA APARECIDA DA SILVA
BRAYAN DE OLIVEIRA DA SILVA
CARMEM DE LOURDES CEZARIO
DANIEL VALENTIM RIBEIRO
DANILLO PARMEJANI DE ALMEIDA
ELIAS JUNIOR RODRIGUES BATISTA
ERIKA LOPES ALVES
FAGNER LOPES MOREIRA
GERMANIO LUCIO PINTO
HELIVANDRO BARBOZA SANTOS
IAGO HENRIQUE MATIELLO JORGE
JHULI ALVIM DE OLIVEIRA
JOAO PAULO MOREIRA DA SILVA
JORGE CANDIDO JUNIOR
JOSE SANTOS DE AGUIAR
JULIANA SERAFIM BORGES
LARISSA DA SILVA RIBEIRO
LAYSA APARECIDA MIRANDA OLIVEIRA
LEANDRO DOS SANTOS CUSTODIO
LUCAS CASSAB LOPES
LUCIMAR MENDES ALVES DA SILVA
MARCIA DA SILVA BORGES
MARCOS JOSIAS DE OLIVEIRA
MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA BRITO
MARLI ROSA DE FREITAS SILVA
MICAEL FELIPE LOURENCO DA COSTA
PALLORRANE ALVES GOMES DA SILVA
RAIANE CARLOS RODRIGUES DA SILVA
ROGERIO QUINTINO DA COSTA
ROMERIO ELER DE MELO
ROSILEA DE LIMA
RUBENS COURA MARTINS JUNIOR
SUELEN FERREIRA MENDES
TAIVANA CRISTINA GUIMARAES GABRIEL
TATIANE AMORIM DE MORAES
TULIO RODRIGUES CAMPOS VILELA
ALINE DA SILVA JOSE CABRAL
ANA LINA VIEIRA MELAO
ANDERSON NOBRE KNUP
CARLA RAFAELA DE SOUZA ASSIS
DEBORA OLIVEIRA SILVA
DENISE DE MELO REGLI SOUZA
ELIONIR JOSE HENRIQUES
JOAO BATISTA DE OLIVEIRA ALVES
JULIANA FARIA DE GODOI
LUCAS PIRES DE SOUZA
NEIDA ANASTACIO DA SILVA OLIVEIRA

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