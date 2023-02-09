Publicação de edital Sicoob Credicaf

Sicoob Credicaf
“Informamos à V.Sas. que o Conselho de Administração da Cooperativa de Crédito Credicaf Ltda – Sicoob Credicaf decidiu, pela eliminação de V.Sas. do quadro social da Cooperativa em razão do não cumprimento das obrigações constantes no Estatuto Social, em especial o artigo 14º, observado o disposto no § 3º artigo 17º.”
|NOME
|JOSE JOAQUIM DA SILVA
|LAURINDO DINOS DUTRA
|MAYRA DE PAIVA SIMAO
|ELOS CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM EIRELI
|MARCOS REZENDE OLIVA
|ADEITER MEDEIROS LOURENCO 10712929606
|ALBERTO PINHEIRO CAMPOS
|ALESSANDRA MATIS DE SOUZA
|AMANDA APARECIDA DA SILVA
|BRAYAN DE OLIVEIRA DA SILVA
|CARMEM DE LOURDES CEZARIO
|DANIEL VALENTIM RIBEIRO
|DANILLO PARMEJANI DE ALMEIDA
|ELIAS JUNIOR RODRIGUES BATISTA
|ERIKA LOPES ALVES
|FAGNER LOPES MOREIRA
|GERMANIO LUCIO PINTO
|HELIVANDRO BARBOZA SANTOS
|IAGO HENRIQUE MATIELLO JORGE
|JHULI ALVIM DE OLIVEIRA
|JOAO PAULO MOREIRA DA SILVA
|JORGE CANDIDO JUNIOR
|JOSE SANTOS DE AGUIAR
|JULIANA SERAFIM BORGES
|LARISSA DA SILVA RIBEIRO
|LAYSA APARECIDA MIRANDA OLIVEIRA
|LEANDRO DOS SANTOS CUSTODIO
|LUCAS CASSAB LOPES
|LUCIMAR MENDES ALVES DA SILVA
|MARCIA DA SILVA BORGES
|MARCOS JOSIAS DE OLIVEIRA
|MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA BRITO
|MARLI ROSA DE FREITAS SILVA
|MICAEL FELIPE LOURENCO DA COSTA
|PALLORRANE ALVES GOMES DA SILVA
|RAIANE CARLOS RODRIGUES DA SILVA
|ROGERIO QUINTINO DA COSTA
|ROMERIO ELER DE MELO
|ROSILEA DE LIMA
|RUBENS COURA MARTINS JUNIOR
|SUELEN FERREIRA MENDES
|TAIVANA CRISTINA GUIMARAES GABRIEL
|TATIANE AMORIM DE MORAES
|TULIO RODRIGUES CAMPOS VILELA
|ALINE DA SILVA JOSE CABRAL
|ANA LINA VIEIRA MELAO
|ANDERSON NOBRE KNUP
|CARLA RAFAELA DE SOUZA ASSIS
|DEBORA OLIVEIRA SILVA
|DENISE DE MELO REGLI SOUZA
|ELIONIR JOSE HENRIQUES
|JOAO BATISTA DE OLIVEIRA ALVES
|JULIANA FARIA DE GODOI
|LUCAS PIRES DE SOUZA
|NEIDA ANASTACIO DA SILVA OLIVEIRA