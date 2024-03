“Informamos à V.Sas. que o Conselho de Administração da Cooperativa de Crédito Credicaf Ltda – Sicoob Credicaf decidiu, pela eliminação de V.Sas. do quadro social da Cooperativa em razão do não cumprimento das obrigações constantes no Estatuto Social, em especial o artigo 14º, observado o disposto no § 3º artigo 17º.”

ALCANCE VERTICAL LOCACOES LTDA MARIA ELIZABETE DE SOUZA MABEL DE FREITAS LACERDA 03663561607 ELIANE FERREIRA LESSA 09365172632 MIRIAN FERREIRA PINTO