Sicoob Credicaf publicação de edital

“Informamos à V.Sas. que o Conselho de Administração da Cooperativa de Crédito Credicaf Ltda – Sicoob Credicaf decidiu, pela eliminação de V.Sas. do quadro social da Cooperativa em razão do não cumprimento das obrigações constantes no Estatuto Social, em especial o artigo 14º, observado o disposto no § 3º artigo 17º.”

NOME ANA CARLA CRISTINA DA SILVA LUCIA HELENA DE OLIVEIRA PEDRO FONSECA MELQUIADES WANNDERSON ADRIANO CAMPOS ALEXANDRE RODRIGO MENDES DA SILVA CLAUDEMIR CONFESSOR CARDOSO ERNESTINA CANDIDA RIBEIRO LAMARCA HELOISA SILVA SOARES JIVALDO DOS SANTOS JOSE ALESSANDRO MENDES DE MELO JOSIANE APARECIDA CATRINCK DA SILVA JUSSAMARA RODRIGUES DE OLIVEIRA LAIS MARTINS DALPRA ESTEPHANIN 11342732669 LEONICE APARECIDA DE OLIVEIRA LORRAYNE DE MORAIS SOLES LUCAS ANACLETO ALVES WILLIAM ADAO DOS SANTOS